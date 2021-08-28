Змеиногорск: Сколько стоит лечение от COVID?

25 Августа 2021 Сколько стоит лечение от COVID? Сколько россиян заболеют COVID до конца года и сколько понадобится на лечение?

Во сколько обойдется лечение от COVID-19 до конца года

На лечение коронавирусных больных в текущем втором полугодии Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) заложил в бюджете 111 млрд руб. Это следует из аналитической записки Счетной палаты.

Сумма рассчитана на основании прогноза Минздрава, что в этот период в России может быть выявлено 3,9 млн новых случаев заражения коронавирусом и 20% заболевших (чуть более 784 тыс. человек) потребуется обязательная госпитализация. Средняя по России стоимость госпитализации одного пациента с COVID-19 в истекшем первом полугодии составила 135,4 тыс. руб. При этом средняя стоимость госпитализации пациента с неинфекционным заболеванием в разы меньше — 41,5 тыс. руб.

https://www.rbc.ru/ins/society/25/08/2021/6125c6729a79470ccfa081f1?utm_source=yxnews&utm_med…

Змеиногорский вестник