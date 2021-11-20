Змеиногорск: Сколько дней мы будем отдыхать на новогодние праздники и когда выходим на работу?

18 Ноября 2021 Сколько дней мы будем отдыхать на новогодние праздники и когда выходим на работу?

Для тех, кто совсем заработался и даже не помнит, какое сегодня число, хорошие новости: до Нового года осталось всего полтора месяца. Так что пора понемногу копить новогоднее настроение, чтобы встретить главный праздник достойно. А после этого можно будет как следует отдохнуть: нас ждут длинные выходные. Рассказываем, как мы будем отдыхать в январе 2022 года, будет ли выходным 31 декабря и когда нужно будет вновь выходить на работу.

1

31 декабря в 2021 году – рабочий или выходной день?

Представьте себе, выходной. И это даже не смотря на то, что 31 декабря в 2021 году выпадает на будний день – пятницу. В этом случае день для россиян обычно был рабочим. Естественно, пользы от такой работы немного: сотрудники больше заняты весельем и подготовкой к празднику, да и домой уходят раньше. В народе уже давно говорили, что пора взглянуть правде в глаза и признать 31 декабря официальным выходным.

И власти, кажется, прислушались. Ещё год назад Михаил Мишустин подписал постановление, по которому 31 декабря 2021 года будет официальным выходным днём.

2

Сколько дней мы будем отдыхать?

В 2022-м новогодние праздники, как и год назад, продлятся десять дней. Отдыхать мы будем с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно.

3

Так 31 декабря теперь всегда будет выходным днем?

Нет. О том, что мы теперь каждый год будем отдыхать, речи не было. Мишустин перенёс на 31 декабря выходной, который выпал на воскресенье 3 января 2021 года. Дело в том, что календарные выходные (суббота и воскресенье), которые совпадают с праздничными днями, власти переносят на другие даты. И премьер-министр решил перенести один выходной на последний день 2021 года. Но вопрос о том, чтобы мы отдыхали 31 декабря официально, пока остаётся открытым.

4

Когда в 2022-м нужно выходить на работу?

В понедельник, 10 января, нам всем придётся собраться с силами (после такого долгого отдыха) и отправиться на работу.

5

Могут ли новогодние праздники продлить за счёт выходных?

Уже нет. Формально у властей есть возможность продлить отдых за счёт 1 и 2 января 2022 года (суббота и воскресенье). Но чиновники уже давно определились, куда перенести эти дни. Выходными станут 3 и 10 мая.

6

А в Старый Новый год будет выходной?

Нет. Да и никогда такого не было. Вы, конечно, можете отпраздновать Старый Новый год, но официально такого торжества не существует. Мы понимаем, что отдохнуть лишний раз хочется всегда. Но и совесть нужно иметь, 10 дней праздников – это целый отпуск.

Амител

Змеиногорский вестник