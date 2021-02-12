Змеиногорск: Сколько дней будет ждать обещанного улица Фрунзе в Змеиногорске? • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

9 Февраля 2021 Сколько дней будет ждать обещанного улица Фрунзе в Змеиногорске? Вчера жители улицы Фрунзе в Змеиногорске отправили нам вот такое письмо:

— Подскажите,пожалуйста,что нам делать. Сейчас нашу улицу Фрунзе начали чистить и тут же бросили. Трактор все перевернул и уехал. По такой дороге не только ездить, но и ходить сложно.

Мы дали жителям телефон подрядчика, Евгения Приходько. Затем они сообщили нам, что Евгений Анатольевич пообещал им, сегодня 9 февраля направить на улицу более мощную снегоочистительную технику и привести улицу в порядок. Весь день наши земляки сообщали нам, что ни какая техника на улице не появилась То есть обещание не выполнено. В 15 часов 30 минут журналисты «ЗВ» выехали на улицу Фрунзе. Начало улицы прочищено неплохо (по свидетельству жителей это сделал частник по заказу одного из живущих на улице), далее дорога — более сложная и непредсказуемая. Если идет машина, одна (!), пешеходам деваться некуда, только в сугроб.

До конца улицы мы не рискнули проезжать. Копать транспорт не хочется…

Интересно, когда же выполнят данное обещание городские службы.



Для справки:

улица Фрунзе в графике расчистки улиц от снега находится в третьей очередности. После окончания метелей прошло четыре дня. Сегодня, по сообщениям специалистов администрации города — две единицы снегоочистительной техники — в ремонте.



Вопрос:

Зачем давать обещания?

Змеиногорский вестник