Змеиногорск: Сколько действителен ПЦР-тест на COVID-19 в России и почему его срок сократили?

1 Декабря 2021 Сколько действителен ПЦР-тест на COVID-19 в России и почему его срок сократили?

Срок действия ПЦР-тестов на коронавирус в России в ближайшее время станет на треть короче, чем сейчас: вместо 72 часов анализы будут актуальны только 48 часов. Об этом 30 ноября на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Что вообще происходит и с чем связано такое ужесточение, об этом в рубрике «Вопрос-ответ».

1

Почему решили сократить срок действия ПЦР-тестов на COVID с 72 до 48 часов?

Всему причиной новый штамм коронавируса «омикрон», который впервые обнаружили в Ботсване, а затем и в ЮАР. Он вызывает серьёзную обеспокоенность вирусологов: они нашли большое количество изменений в S-белке – «шипе», с помощью которого COVID-19 проникает в организм. Из-за мутаций у нового штамма сохранных мест, куда могли бы подцепиться наши антитела, осталось мало, основные площадки для антител выбиты.

Из-за этого учёные опасаются, что вирус будет гораздо легче проникать в организм, а новая мутация может оказаться значительно заразнее штамма «дельта» и потенциально вызывать «более острый ответ организма». Известно, что в Южной Африке, на «родине» «омикрона», он быстро становится превалирующим.

Свои опасения о высоком риске заражения на совещании выразила и глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости. Поэтому и было решено сократить срок действия ПЦР-тестов.

В России пока заболевшие новым вариантом инфекции не выявлены. Не понятно ещё, будут ли эффективны против «омикрона» уже разработанные отечественные вакцины. Уже известно, что люди, заболевшие «омикроном» в Гонконге, были полностью провакцинированы.

Подробнее об этом штамме, из-за которого уже более 10 стран, в том числе и Россия, закрыли свои границы с ЮАР, читайте в материале amic.ru.

2

А наши ПЦР-тесты вообще увидят этот новый штамм?

По словам главы Роспотребнадзора, увидят. Все применяемые в России ПЦР-тесты работают и в случае заражения этим штаммом.

Кроме того, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно штамма «омикрон».

3

С какого числа действие ПЦР-тестов сократят до 48 часов?

Точную дату Анна Попова на заседании координационного совета не назвала, но сообщила, что решение по этому вопросу уже принято. Очевидно, что оно вступит в силу со дня на день.

4

У меня медотвод от прививки, теперь чтобы попасть на тренировку или в кафе мне что, придётся сдавать ПЦР-тест через сутки?

Очевидно, что так. Нововведение будет действовать на территории всей Российской Федерации. Об исключениях из правил пока ничего неизвестно.

Амител

Змеиногорский вестник