Змеиногорск: Скачет тройка удалая в историческом центре Змеиногорска!

6 Июля 2021 Скачет тройка удалая в историческом центре Змеиногорска! Эти фотографии почти воссоздают облик Змеиногорска на грани 18-19 веков. Тогда горделивые кони, со статными горными офицерами гарцевали на этой площади, сводя с ума провинциальных дам…

Куда же ушло то время?! Сегодня коняшки пришли на площадь не красоту свою показывать, а… пастись! А еще, валяться на газонах, портя клумбы и маленькие саженцы.

Скажите, до каких пор правила содержания домашних животных будут игнорироваться в Змеиногорске? Когда виновные за роспуск то «стада с бараном», то вот такого табунчика лошадей, будут наказаны? И какие меры принимает администрация Змеиногорска для наведения порядка в городе?



Змеиногорский вестник