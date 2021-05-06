Змеиногорск: Ситуация нестабильная: в МЧС рассказали о паводковой ситуации в Алтайском крае

3 Мая 2021 Ситуация нестабильная: в МЧС рассказали о паводковой ситуации в Алтайском крае ГУ МЧС России по Алтайскому краю распространило информацию о паводковой ситуации в регионе.

На 3 мая зафиксированы подтопления в трех муниципальных образованиях, в трех населенных пунктах (н.п. Красногорское Красногорского района, н.п. Ельцовка Ельцовского района, н.п. Новая Ажинка Солтонского района).

Всего подтоплено 18 жилых домов, 258 приусадебных участков, три участка местных автодорог.

В Красногорском районе приведен в готовность пункт временного размещения для граждан для эвакуации в случае такой необходимости.

Организован круглосуточный мониторинг уровней воды в реках района.

В Красногорском работает опергруппа краевого главка МЧС, оснащенная беспилотной авиасистемой для контроля ситуации.

Несмотря на то, что на трех участках дорог местного значения затруднен проезд, проблем с жизнеобеспечением нет.

Гидрологическая обстановка в регионе остается нестабильной, уровни воды колеблются.

Ранее сообщалось, что в районе Бийска закрыли понтонный мост через Бию. В городе из-за паводковой ситуации объявлено штормовое предупреждение.

https://altapress.ru/proisshestvija/story/situatsiya-nestabilna-v-mchs-rasskazali-o-pavodkovoy-situa…

Змеиногорский вестник