ГОРНЯК22 06.05.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Ситуация нестабильная: в МЧС рассказали о паводковой ситуации в Алтайском крае

Горняк22
5 часов Ago

3 Мая 2021 Ситуация нестабильная: в МЧС рассказали о паводковой ситуации в Алтайском крае ГУ МЧС России по Алтайскому краю распространило информацию о паводковой ситуации в регионе.
На 3 мая зафиксированы подтопления в трех муниципальных образованиях, в трех населенных пунктах (н.п. Красногорское Красногорского района, н.п. Ельцовка Ельцовского района, н.п. Новая Ажинка Солтонского района).

Всего подтоплено 18 жилых домов, 258 приусадебных участков, три участка местных автодорог.

В Красногорском районе приведен в готовность пункт временного размещения для граждан для эвакуации в случае такой необходимости.

Организован круглосуточный мониторинг уровней воды в реках района.

В Красногорском работает опергруппа краевого главка МЧС, оснащенная беспилотной авиасистемой для контроля ситуации.

Несмотря на то, что на трех участках дорог местного значения затруднен проезд, проблем с жизнеобеспечением нет.

Гидрологическая обстановка в регионе остается нестабильной, уровни воды колеблются.

Ранее сообщалось, что в районе Бийска закрыли понтонный мост через Бию. В городе из-за паводковой ситуации объявлено штормовое предупреждение.
https://altapress.ru/proisshestvija/story/situatsiya-nestabilna-v-mchs-rasskazali-o-pavodkovoy-situa…

  • ГОРНЯК22 06.05.2021

Змеиногорский вестник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Катунь24: Скорпион будет настроен решительно, а у Стрельца день разгребания завалов. Гороскоп на 6 мая

Катунь24: Скорпион будет настроен решительно, а у Стрельца день разгребания завалов. Гороскоп на 6 мая

Горняк22
5 часов Ago
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 6 мая. Существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на Овна свои дела...
Катунь24: Алтайские предприятия получили награды на международной выставке

Катунь24: Алтайские предприятия получили награды на международной выставке

Горняк22
5 часов Ago
Предприятия Алтайского края приняли участие в престижной международной выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо-2021». Высокое качество алтайской продукции подтвердили наградами,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: