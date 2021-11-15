Змеиногорск: Синичкин день. Что это за праздник и как привлечь в дом счастье и удачу

12 Ноября 2021 Синичкин день. Что это за праздник и как привлечь в дом счастье и удачу

12 ноября вспоминают православного святого Зиновия Синичника. На Руси этот день называли Синичкиным праздником и внимательно наблюдали за поведением птиц, чтобы предсказать, какой будет зима. Какие народные приметы связаны с 12 ноября и при чём тут синицы – разбирался amic.ru.

1

Кто такой Зиновий Синичкин?

На самом деле в день памяти Зиновия Синичника Православная церковь вспоминает двоих мучеников: брата и сестру Зиновия и Зиновию, которые жили в Киликии в III веке.

Сестра с братом вели целомудренную жизнь и посвятили себя служению Богу. Согласно церковному преданию, Зиновий получил от Господа дар и мог исцелять болезни. Среди язычников он распространял христианскую веру.

Когда начались гонения на христиан, Зиновия схватили и доставили на суд. Его сестра узнала, что брат страдает за Христа, и пожелала, чтобы и её отдали на мучения. Так как Зиновий и Зиновия отказались поклоняться идолам, то после жестоких пыток их обезглавили.

2

При чём тут синицы?

На самом деле произошло наложение церковного и народного праздников. На Руси 12 ноября отмечали Синичкин день. Как правило, эти бойкие маленькие перелётные птицы к середине ноября уже возвращаются на любимое место зимовки и радуют людей своим весёлым посвистом.

В народе очень любят эту яркую птицу. Считается, что она не унывает даже в самые сильные морозы, даже когда совсем невмоготу, она находит силы спеть свою звонкую песенку.

На Руси считали, что синица приносит в дом счастье и удачу. А поэтому старались всячески задобрить и привлечь этих птиц: развешивали кормушки, подкармливали несолёным салом и прочими вкусностями.

3

Что принято делать в Синичкин день?

На Руси на Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Согласно народным поверьям, охотник 12 ноября должен был поймать хотя бы одного зайца, чтобы год был удачным на дичь.

Чтобы привлечь в дом счастье и удачу, всячески приманивали синиц. 12 ноября было принято чинить старые и мастерить новые домики для птиц. А вот кормить их вменялось в обязанности детям.

4

Какие приметы есть у этого дня?

В этот день существует много поверий и примет, связанных с птицами.

К примеру, когда мужчины уезжали на охоту, женщины гадали: бросали крошки хлеба и кусочки сала и наблюдали за синицей. Если птица начинала клевать крошки, то в доме появится достаток, а если сало – живность.

На Руси считали, что если рядом с домом 12 ноября появилось много синичек, то скоро похолодает.

Если синицы свистели – это к ясному дню, а если пищали – к сильному морозу.

Много синиц сидит на кормушках – к метели.

Если птица заглядывает в окно, то ждали перемен в лучшую сторону.

5

Как Синичкин праздник связан с экологией?

Несколько лет назад в стране появился экологический праздник – Синичкин день. Инициатором выступил Союз охраны птиц России. По сути, этот праздник стал современным продолжением народных традиций. Ведь 12 ноября жители разных регионов готовятся к встрече птиц, которые останутся зимовать: заготавливают подкормку (несолёное сало, семечки тыквы и подсолнечника), развешивают кормушки.

Амител

Змеиногорский вестник