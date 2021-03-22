Змеиногорск: «Сибирь-Полиметаллы» построят в Змеиногорске жилой дом

19 Марта 2021 «Сибирь-Полиметаллы» построят в Змеиногорске жилой дом

Последний раз многоквартирный дом в Змеиногорске сдавали в эксплуатацию ровно 30 лет назад. С тех пор строительство велось только в рамках индивидуальной жилой застройки. Затянувшийся жилищный кризис, несомненно, не добавил привлекательности муниципалитету, повлек за собой отток населения, а значит – повлиял и на демографическую ситуацию. Поэтому долгожданная новость о предстоящем возведении многоквартирного дома в Змеиногорске порадовала и горожан, и сотрудников АО «Сибирь-Полиметаллы» – предприятия, ставшего инициатором и инвестором предстоящего строительства.

По словам генерального директора компании Вадима Рязанцева, АО «Сибирь-Полиметаллы» всегда проявляло заботу о сотрудниках предприятия, а сегодня ещё более ответственно подходит к вопросу социальных гарантий.

– Самое ценное для нас – люди. Высококвалифицированные сотрудники, обладающие опытом, уникальными знаниями и навыками, должны жить в комфортных условиях, в современных и благоустроенных домах, – отмечает Вадим Рязанцев. – Поскольку жилищный фонд в городе Змеиногорске оставляет желать лучшего, а предприятие выходит на новые мощности и нуждается в специалистах, компания займется строительством дома и обеспечит работников достойным жильем. Это позволит нам привлечь дипломированных специалистов из Алтайского края и других регионов нашей страны, а также улучшит жилищные условия семей работников, которые уже трудятся на предприятии.

Администрация города Змеиногорска предложила АО «Сибирь-Полиметаллы» рассмотреть несколько вариантов земельных участков под строительство многоквартирного дома. Выбор компании пал на территорию, где ранее располагалось общежитие для студентов медицинского училища, а ныне находится пустырь. Земельный участок по ул. 40 лет Октября стал, пожалуй, единственным подходящим местом для строительства многоквартирного дома, ведь здесь имеются необходимые коммуникации и развита инфраструктура.

– На данном участке появится 24-квартирный кирпичный трехэтажный дом, – рассказывает директор по строительству АО «Сибирь-Полиметаллы» Игорь Авдеев. – При возведении здания, отделки фасада, входных групп и жилых помещений будут использоваться современные высококачественные материалы. Квартиры с завершенной чистовой отделкой будут укомплектованы мебелью, необходимой бытовой техникой. Заезжай и живи! Кроме того, рядом с домом появятся: детская площадка, зоны для отдыха и занятия спортом. В том числе компания займется озеленением территории и благоустройством двора.

Строительство дома должно начаться в текущем году – после прохождения публичных слушаний и оформления необходимых документов. Ввод жилого здания в эксплуатацию и заселение жильцов запланирован к 2023 году. Этого события с нетерпением ожидают семьи сотрудников АО «Сибирь-Полиметаллы».

Так, участковому маркшейдеру Зареченского рудника Андрею Сумину в настоящее время приходится снимать квартиру в городе Рубцовске и каждый день совершать длительный путь до работы в Змеиногорск и обратно.

– Снять жилье в Змеиногорске невозможно, так как оно просто не сдается, – говорит Андрей Сумин. – Зачастую те редкие варианты, которые предлагаются на рынке недвижимости, не соответствуют ожиданиям. Частные дома – не благоустроены. Поэтому приходится жить в одном городе, а трудиться в другом. Работа мне очень нравится, коллектив у нас замечательный. Хотелось бы переехать в Змеиногорск на постоянное место жительства. Это бы положительным образом сказалось на уровне и качестве жизни моей семьи. Позволило больше отдыхать и проводить время с родными людьми.

Полностью поддерживает своего коллегу участковый геолог Корбалихинского рудника Азат Желдыбаев. На предприятие он устроился сразу после окончания Томского государственного университета.

– У меня есть семья, скоро она пополнится – у нас появится малыш! В настоящее время нам приходится снимать квартиру в Рубцовске. Новость о строительстве дома в Змеиногорске очень порадовала. Для нашей семьи благоустроенная квартира в этом городе станет настоящем подарком! Змеиногорск, кстати, мне очень нравится. С супругой мы уже строим планы о том, как будем обживаться на новом месте. Знаем, в какой детский сад, а потом и в школу, пойдет наш ребенок в будущем. С удовольствием стану новым жителем Змеиногорска!

Мнение:

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав ХИМОЧКА:

Напомню, что в 2020 году АО «Сибирь-Полиметаллы» приступило к реализации инвестиционного проекта освоения Корбалихинского полиметаллического месторождения и реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики с целью увеличения производительности до 1,5 млн тонн руды в год. Сегодня можно сказать, о том, что компания комплексно подошла к реализации инвестпроекта. Обеспечение горняков доступным и комфортабельным жильем – важнейшая составляющая социальной политики предприятия. Когда инвестор думает не только о производстве, но и заботится о персонале, уровне заработной платы, образовании и бытовых условиях своих сотрудников, есть уверенность, что все получится, компания будет процветать и стабильно развиваться. Убежден, что строительство жилого дома послужит для действующих сотрудников и будущих соискателей работы дополнительным инструментом мотивации к активному профессиональному росту и закреплению на производстве.

Глава администрации города Змеиногорска Евгений КУЗНЕЦОВ:

– Многоквартирных жилых домов в городе мало. Более того, строительство благоустроенного жилья в Змеиногорске прекратилось еще в 1991 году. Тогда был сдан в эксплуатацию дом по улице Ленина, 77. Новость о предстоящем строительстве порадовала администрацию муниципалитета, ведь это не только улучшит архитектурный облик города, а также жилищные условия людей, но и сделает Змеиногорск привлекательным для приезжих специалистов. Надеюсь, что строительство этого дома станет добрым началом и АО «Сибирь-Полиметаллы» продолжит работу в данном направлении.

Председатель Совета ветеранов г. Змеиногорска Владимир ЕЛЬНИКОВ:

Сегодня горожане в буквальном смысле слова страдают от нехватки качественного благоустроенного жилья. Семьи нуждаются в улучшении жилищных условий, однако, работа в данном направлении не ведется. Безусловно, жители города, ветераны и молодежь будут рады тому, что в Змеиногорске построят многоквартирный дом. Я сам проживаю на улице 40 лет Октября, поэтому с нетерпением жду этого события. В свое время мой внук, который трудился на руднике, из-за проблем с жильем был вынужден уехать работать в Мурманск. Надеюсь, что благодаря АО «Сибирь-Полиметаллы» удастся обеспечить хорошими квартирами приезжих и местных специалистов. Возможно, благодаря этому молодежь перестанет покидать родной город.

Змеиногорский вестник