Змеиногорск: Штамм «омикрон». Что известно о новой мутации COVID-19 и кто может ей заразиться

29 Ноября 2021 Штамм «омикрон». Что известно о новой мутации COVID-19 и кто может ей заразиться «Омикрон» — новый штамм коронавируса. Кто рискует заразиться очередным вариантом вируса?

Что известно об «омикроне»?

«Омикрон» — штамм ковида, который обнаружили в Ботсване и ЮАР. Из-за него, пишет РИА Новости, Израиль, Евросоюз и некоторые другие страны ввели запрет на въезд из Африки.

Сколько заражений «омикроном» зарегистрировали в мире?

Примерно 100 случаев заболевания зарегистрировали в ЮАР, уточняет издание. Кроме того, инфицированные есть в Гонконге, Израиле, Австралии и Европе. А вот в России «омикрон» пока не замечен.

А кто уязвим перед «омикроном»?

По данным ВОЗ, новым штаммом особенно рискуют заразиться те, кто уже переболел COVID-19. При этом, отмечается, делать выводы об опасности этой мутации в сравнении с «дельтой» пока рано.

https://altapress.ru/zdorovie/story/shtamm-omikron-chto-izvestno-o-novoy-mutatsii-covid-i-kto-mozhet…

Змеиногорский вестник