Змеиногорск: Школьные учителя в Алтайском крае отказываются ставить вакцину от COVID-19

1 Апреля 2021 Школьные учителя в Алтайском крае отказываются ставить вакцину от COVID-19 Педагоги наряду с медиками и сотрудниками соцучреждений входят в приоритетную группу вакцинации от коронавируса из-за высокого риска заражения.

В Алтайском крае школьные учителя отказываются ставить прививку от коронавируса из-за сомнений в ее эффективности. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

Информацию об этом ресурсу подтвердила главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Ирина Переладова – по ее словам, именно среди учителей самое большое количество отказов.

«Педагоги прививаются очень неохотно <…> У многих возникают сомнения, какие-то домыслы», – рассказала Переладова.

По ее словам, убедить учителей прививаться «не так просто» – они ссылаются на добровольный порядок вакцинации. Уже зарегистрированы случаи обращения педагогов в краевой профсоюз работников образования с просьбой защитить их от агитации поставить прививку.

При этом с начала пандемии в регионе скончалось несколько работников образования, болевших COVID – директора школ, учителя, воспитатели детских садов.

https://tolknews.ru/obsestvo/53462-v-altayskom-krae-shkolnie-uchitelya-otkazivayutsya-stavit-vaktsin…

Змеиногорский вестник