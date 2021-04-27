Змеиногорск: Школьное лесничество. Учащийся городской школы получил диплом межрегионального конкурса
23 Апреля 2021 Школьное лесничество. Учащийся городской школы получил диплом межрегионального конкурса Спешим поделиться победой! Юный эколог, член школьного лесничества «ЮнКомЛес» Спиваков Данил учащийся 9 класса МБОУ «Змеиногорская СОШ № 3» принял участие в XI Межрегиональной эколого-краеведческой научно-практической конференции школьников «Цвети, Шахтерская земля!». Работа Данила «Техническое развитие Змеиногорского рудник в конце XVIII- первой трети XIXвека» (руководитель учитель истории Тащанина Н. И.) прошла в финал конференции, Юный эколог занял 3 место в номинации «Краеведение, география, туризм». Поздравляем Данила и желаем дальнейших побед!