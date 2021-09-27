Змеиногорск: Шиномонтаж в Алтайском крае оказался самым дорогим в Сибири

24 Сентября 2021 Шиномонтаж в Алтайском крае оказался самым дорогим в Сибири Шиномонтаж в Алтайском крае оказался самым дорогим среди субъектов Сибири. Как подсчитали в «ФедералПресс» на основании данных региональных статорганов, за одно колесо жителям региона приходится отдавать 319,4 рубля, а за год цены выросли на 5,6%.

Средняя цена по СФО держится на уровне 274,5 рубля, а по России – на уровне 349,1 рубля. При этом в среднем по Сибири за 10 лет цены выросли более чем в 2,5 раза – с 93,6 рубля в 2011-м. Самым низким показатель оказался в Республике Тыва (224,6 рубля), а самый высокий годовой прирост отмечен в Хакасии – на 8,4%, до 230,8 рубля.

При этом по стоимости одной шины для легкового автомобиля Алтайский край оказался во второй половине списка с 2749,6 рубля. Почти такой же ценник отмечается в Омской области (2748,4 рубля), а ниже – в Тыве (2672,4) и Хакасии (2627,3).

Амител

Змеиногорский вестник