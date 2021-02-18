Змеиногорск: Шестидневная рабочая неделя стартовала в России • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Шестидневная рабочая неделя стартовала в России

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

15 Февраля 2021 Шестидневная рабочая неделя стартовала в России

Единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя началась в России. Трудиться придется с 15 по 20 февраля включительно. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества, напоминают в Роструде.

Благодаря 23 февраля последняя трудовая неделя месяца будет короткой – с 24 по 26 февраля. Выходными станут 21-23 февраля из-за переноса рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля.

Всего в 2021 году работающих россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. В общей сложности в этом году, помимо выходных, насчитывается 30 праздничных дней.

Следующие длинные выходные россиян ждут в марте. Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней.

Амител

Змеиногорский вестник

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