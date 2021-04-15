Змеиногорск: Шесть «суперсервисов» планируют запустить на портале госуслуг в 2021 году

12 Апреля 2021 Шесть "суперсервисов" планируют запустить на портале госуслуг в 2021 году

Правительство РФ планирует в 2021 году запустить шесть новых «суперсервисов» на портале госуслуг. Об этом сообщает ТАСС.

В этом году на портале появятся такие сервисы, как «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребёнка», а также «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн», «Моё здоровье онлайн».

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