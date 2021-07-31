Змеиногорск: Шесть партий подписали соглашение о безопасных выборах

29 Июля 2021 Шесть партий подписали соглашение о безопасных выборах Руководители политических объединений подписали документ на площадке Центральной избирательной комиссии, где инициативу одобрили/

Лидеры "Единой России", ЛДПР, партий "Родина", "Гражданская платформа", "Новые люди" и "Российской политической партии "Зеленые" подписали соглашение, в котором взяли на себя обязательства по проведению избирательной кампании с соблюдением всех санитарных норм. Такой документ появился по инициативе партии власти.

По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, участникам избирательной кампании важно прежде всего думать о здоровье и безопасности граждан вне зависимости от политических взглядов:

"В сложную минуту мы должны быть примером ответственного поведения и соблюдения необходимых санитарных требований. Действительно ответственные политические силы не имеют права игнорировать это во время избирательной кампании".

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев назвал инициативу "Единой России" правильной и своевременной:

"Уверен, что наша общая работа в этом направлении получит оценку избирателей и членов комиссии".

Булаев отметил, что ЦИК РФ "категорически поддерживает" подписание предложенного соглашения.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал тех, кто не поддержал эту инициативу, и сказал, что они "занимают разрушительную позицию".

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев добавил, что соглашение открытое, и выразил надежду, что у остальных политических сил "хватит разума и они присоединятся".

Глава исполкома "Гражданской платформы" Юрий Юрченко назвал заключение соглашения "правильным и мудрым решением".

Соглашение подписал и председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Лидер алтайских единороссов Александр Романенко напомнил, что во время предварительного голосования партия получила большой опыт проведения безопасной агитации и готова им делиться.

"И в условиях пандемии голосование может проходить безопасно. Нет ничего важнее здоровья людей. Мы и, уверен, наши оппоненты готовы к соблюдению всех правил санитарной безопасности во время периода агитации", – подчеркнул он.

https://tolknews.ru/politika/60279-kakie-partii-podpisali-soglashenie-o-bezopasnih-viborah

Змеиногорский вестник