Змеиногорск: Сговор или нет. Закупочные цены на молоко синхронно упали в нескольких районах края

28 Мая 2021 Сговор или нет. Закупочные цены на молоко синхронно упали в нескольких районах края

Сразу в нескольких районах Алтайского края резко снизились закупочные цены на молоко. По сообщению реготделения партии «Справедливая Россия – За правду», за литр молока предлагают всего 17 рублей, хотя ещё недавно давали 26 рублей. Сигналы поступили из Волчихинского, Новичихинского, Егорьевского, Шипуновского, Рубцовского, Поспелихинского и других районов. Действуют скупщики от имени молочных комбинатов, следовательно, налицо признаки картельного сговора, запрещённого законодательством, уверены партийцы.

Под первым обращением от жителей Волчихинского района о недопустимости обрушения закупочных цен на молоко подписались 27 человек. В письме к депутату Госдумы Александру Терентьеву говорится о снижении цены с 26 до 19 рублей, причём задним числом. Но уже на следующий день закупщики сообщили, что цена упадёт до 17 рублей. «Мы – сельские жители, и для нас молоко – это основной денежный доход. Тем более что всё дорожает: бензин, продукты, да и молоко в магазинах не подешевело… А вся кормовая база подорожала и этой весной опять цены поднялись… У нас у всех – маленькие дети, дети-студенты. Работы как таковой нет. Как жить?» – пишут жители в обращении к депутату. Александр Терентьев уже направил запросы в УФАС и губернатору Алтайского края.

Аналогичная ситуация складывается в Ключевском районе, говорит руководитель местного отделения партии СРЗП Наталья Лебедева. О снижении закупочных цен на молоко говорят жители нескольких сёл. Жалобы поступают из Северки, Покровки, Васильчуков, Целинного, Ключей и других посёлков. В Северке корову держит каждый второй, а молоко там принимают сразу три молоковоза – то есть объёмы очень большие. Сдача молока для многих является единственным источником дохода.

О ситуации в Шипуновском районе рассказал местный депутат-эсер Сергей Мехин: «У меня сигналы поступили из всех сёл Шипуновского и некоторых поселений соседних районов. В той же Ильинке, помимо сдачи молока, вообще никакого дохода у людей нет. При этом в магазинах цены на продукты, включая молочные, только растут! А закупочные по всем поселениям снижались подозрительно синхронно: сначала с 26 до 23 рублей, потом в течение недели уронили до 19, а с 1 июня обещают цену в 17 рублей за литр».

В Волчихинском районе люди сдают молоко для нескольких молочных комбинатов, среди которых барнаульский и бийский. Сами сборщики своё поведение объясняют традиционными сезонными колебаниями цен. «Мол, с выходом коров на выпас молока становится больше, его сложнее хранить, и потому цена падает. Но с обрушением закупочных цен в полтора-два раза мы столкнулись впервые! Подобные меры по декларируемой властью «борьбе с бедностью» больше похожи на борьбу с бедными», – рассказала руководитель Волчихинского отделения партии Марина Новикова.

Амител

Змеиногорский вестник