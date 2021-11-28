Змеиногорск: Сертификат для перенёсших коронавирус будет действовать год

25 Ноября 2021 Сертификат для перенёсших коронавирус будет действовать год Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить срок действия сертификата для переболевших коронавирусом с 6 до 12 месяцев. Об этом пишут «Известия».

«Мы совместно с нашими учёными, экспертами в области иммунизации <…> пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода», – сказала Голикова, отметив, что такое решение могло бы быть принято в связи с тем, что доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%.

Путин, в свою очередь, поддержал инициативу чиновницы: «Так и будем делать, согласен с вами», – заявил глава государства.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин пообещал продумать предложение о выдаче QR-кодов тем, кто переболел коронавирусом в лёгкой форме, но не прививался и не обращался в медучреждение.

Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить срок действия сертификата для переболевших коронавирусом с 6 до 12 месяцев. Об этом пишут «Известия».

https://www.amic.ru/news/493412/

Но предложения о вакцинации через шесть месяцев после болезни останется в силе.

Змеиногорский вестник