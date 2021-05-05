Змеиногорск: Семья Савиных из поселка Черепановский получили заслуженные награды!

1 Мая 2021 Семья Савиных из поселка Черепановский получили заслуженные награды! Вчера губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко вручил медали «За честь и мужество» — семье Савиных из поселка Черепановский Змеиногорского района. Виктор Александрович и его сыновья — Алексей Викторович, Андрей Викторович, и Роман Викторович были награждены за проявленный героизм при тушении лесного пожара, произошедшего 9 августа 2020 года вблизи поселка Черепановского.

Эти мужчины, не раздумывая об опасности, увидев начавшийся пожар, бросились на борьбу с огнем.

Они сумели противостоять страшной стихии и спасли не только лес, но свою деревню. Ведь огонь мог дойти и туда.

Такими земляками можно гордиться по праву! Поздравляем всю семью с заслуженно наградой!

Змеиногорский вестник