Змеиногорск: Семья из Австралии просит Путина помочь переехать в Алтайский край

26 Апреля 2021 Семья из Австралии просит Путина помочь переехать в Алтайский край Семья из Австралии попросила Путина помочь переехать в Алтайский край. Многодетная семья австралийских фермеров записала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь получить российское гражданство, чтобы переехать жить в Алтайский край. Ролик появился на YouTube.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы уже четыре года пытаемся переехать в Россию. С новыми изменениями в законах нам придется покинуть страну, но мы надеемся открыть ферму в Алтайском крае», – сообщила 25-летняя Сабрина Хэйр.

Сейчас в Новосибирске живут четыре члена семьи – старшая дочь с мужем, ее брат и сестра. У них заканчивается студенческая виза, по которой они изучали русский язык, а разрешение на временное проживание (РВП) они сделать им не могут, поскольку квота для иностранцев ограничена. Их родители также не могут получить визу.

Желание жить в России появилось после небольшого путешествия на Алтай. Цель семьи – переехать в Горный Алтай, где они хотят купить ферму и производить качественные продукты.

https://tolknews.ru/obsestvo/54915-semya-iz-avstralii-mechtaet-pereehat-v-altayskiy-kray

Змеиногорский вестник