ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Семья из Австралии просит Путина помочь переехать в Алтайский край

Горняк22
16 часов Ago

26 Апреля 2021 Семья из Австралии просит Путина помочь переехать в Алтайский край Семья из Австралии попросила Путина помочь переехать в Алтайский край. Многодетная семья австралийских фермеров записала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь получить российское гражданство, чтобы переехать жить в Алтайский край. Ролик появился на YouTube.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы уже четыре года пытаемся переехать в Россию. С новыми изменениями в законах нам придется покинуть страну, но мы надеемся открыть ферму в Алтайском крае», – сообщила 25-летняя Сабрина Хэйр.
Сейчас в Новосибирске живут четыре члена семьи – старшая дочь с мужем, ее брат и сестра. У них заканчивается студенческая виза, по которой они изучали русский язык, а разрешение на временное проживание (РВП) они сделать им не могут, поскольку квота для иностранцев ограничена. Их родители также не могут получить визу.

Желание жить в России появилось после небольшого путешествия на Алтай. Цель семьи – переехать в Горный Алтай, где они хотят купить ферму и производить качественные продукты.
https://tolknews.ru/obsestvo/54915-semya-iz-avstralii-mechtaet-pereehat-v-altayskiy-kray 

Змеиногорский вестник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Ключевский район: С 28 апреля в Алтайском крае введен особый противопожарный режим

Ключевский район: С 28 апреля в Алтайском крае введен особый противопожарный режим

Горняк22
16 часов Ago
Особый противопожарный режим - временное и дополнительное требование пожарной безопасности, который введен Постановлением Правительства Алтайского края №144. Фото из сети...
Катунь24: Алтайский край включился в работу по погашению углеродного следа

Катунь24: Алтайский край включился в работу по погашению углеродного следа

Горняк22
16 часов Ago
Вопросы адаптации региона к изменениям климата обсудили в Барнауле на международной научно-практической конференции «Адаптация к изменениям климата: региональные проблемы и механизмы». Фото: Антон...

Читать по теме:

ВТОПЕ: