Змеиногорск: Семь лет вместе!

19 Марта 2021 Семь лет вместе! 18 марта Россия отметила седьмую годовщину исторического возвращения Республики Крым и города Севастополя в «родную гавань». Несмотря на «молодость» праздника, он весьма любим крымчанами. Традиционно 18 марта на протяжении вот уже 7 лет во всех городах республики и во многих российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий с народными гуляниями и фейерверками. В учреждениях культуры поселений Змеиногорского района также прошли мероприятия, посвященные этому дню.

Работники РДК на базе Змеиногорской общеобразовательной школы-интерната для учащихся провели тематическую программу со слайдовой презентацией «Мы вместе! Крым и Россия». Дети совершили небольшое путешествие по страницам истории республики Крым, познакомились с достопримечательностями и природными особенностями территории. В конце программы познакомились с гимном республики в исполнении Вики Цыгановой, во время звучания которой демонстрировалась видеопрезентация с красотами и достопримечательностями Крыма.

На базе Никольской СОШ прошла квест – игра «Сокровища Крыма», где учащиеся, проходя различные этапы игры, знакомились с достопримечательностями, растительным и животным миром, населением Крыма. А также прозвучала информация о возникновении этого праздника. Завершилась игра просмотром видеопрезентации о главных достопримечательностях Крыма.

В Октябрьском ДК прошла патриотическая информационная программа с видеопрезентацией «Россия и Крым вместе!». Мероприятие носило информационный характер.

В Саввушинском Доме культуры прошла тематическая программа с видеопрезентацией «Частичка России — прекрасный наш Крым». Ведущие подготовили увлекательный рассказ об истории Крыма, о важных событиях в истории республики, о значении полуострова для России. Совершить виртуальную экскурсию помогла слайдовая презентация «Достопримечательности Крыма», которая познакомила ребят с самыми знаменитыми местами полуострова.

Змеиногорский вестник