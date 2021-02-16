Змеиногорск: Сельские активисты, вас приглашают на форум! • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Сельские активисты, вас приглашают на форум!

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

11 Февраля 2021 Сельские активисты, вас приглашают на форум! 20-21 февраля 2021 года в г. Барнауле Алтайская краевая общественная организация «Поддержка общественных инициатив» проводит 2-х дневный форум «Активные граждане — развивающееся село».
Начало Форума 21.02 в 11:00, окончание 21.02. в 16:00
Приглашаем активистов сельских территорий принять участие в форуме. Питание, проживание и проезд (при наличии билетов), участников за счёт организаторов (АКОО «Поддержка общественных инициатив»). Желающим принять участие необходимо заполнить и переслать нам заявку до 15 февраля.

Заявку следует отправить по электронному адресу: akoopoi@mail.ru

А это форма заявки

З А Я В К А
на участие в форуме
«Активные граждане — развивающееся село»,
г.Барнаул, 20-21 февраля 2021г.

1. Название населённого пункта (село, посёлок) _______________________

2. Район Алтайского края __________________________________________

3. Название организации (если инициативная группа, указать) ___________

4. ФИО контактного лица (полностью)* _______________________________

5. Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты) _______

6. ФИО участника форума (полностью, не более 2-х) ___________________

7. Контактные данные участника (номер телефона, адрес электронной почты)
_________________________________________________________________

8. Стоимость проезда до Барнаула и обратно (если необходимо оплачивать проезд) ___________________________________________________________

9. Время приезда в Барнаул __________________________________________

10. Время выезда из Барнаула ________________________________________

* Если контактное лицо и участник форума – одно лицо, заполнить один раз, но отметить это.

Форум будет проводиться Алтайской краевой общественной организацией «Поддержка общественных инициатив» в рамках проекта «Будущее своими руками: системная деятельность, этап закрепления» на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Змеиногорский вестник

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