Змеиногорск: Сегодня у православных началась страстная Седьмица

26 Апреля 2021 Сегодня у православных началась страстная Седьмица В понедельник у православных верующих начинается Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой, когда Церковь вспоминает крестные страдания Иисуса Христа.

Страстная, или Великая седмица – это неделя перед Пасхой. Слово «страстная» происходит от «страдания». Посещая богослужения на этой неделе, верующие словно проходят с Иисусом Христом конец его земного пути – проповедь, заключение под стражу, страдания, распятие и смерть, пишет журнал «Фома».

В эти дни верующим предписывается строгий пост, которым они подготавливают себя к встрече Пасхи.

В Страстную седмицу все дни называются великими по причине великих воспоминаний, совершаемых православной церковью. Это и чудеса, которые сотворил Христа, и знаменитая тайная вечеря, во время которой совершилось предательство Иуды, а также осуждение Христа, его возведение на Голгофу и распятие, о котором верующие вспоминают в Страстную пятницу — самый скорбный день христианского календаря.

Дни Великой (Страстной) седмицы издревле посвящены Церковью каждый особому воспоминанию и каждый называется Великим.

В Великий Понедельник мы слышим евангельское повествование о проклятии Господом бесплодной смоковницы и притчу о злых виноградарях. Засохшее дерево символизирует душу, не приносящую духовных плодов — истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел. А злые виноградари — это фарисеи и книжники, которые в итоге убили Сына Хозяина виноградника.

Великий Вторник

В этот день Христос пришел в Иерусалимский храм и много учил в храме и вне храма. Первосвященники и старейшины, слыша притчи Христовы и поучения, задумали схватить Его и убить. Но напасть на Христа открыто не решались, боясь народа, который почитал Его за пророка.

Великая Среда — день предания на Страдания и Смерть Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

Ночь со Вторника на Среду Господь провел в Вифании (Мф 26, 6-17). Здесь, в доме Симона прокаженного, в то время, когда в совете первосвященников, книжников и старейшин было уже решено взять Христа хитростью и убить Его, — некая жена — «грешница» возлила драгоценное миро на главу Спасителя и тем уготовала Его на погребение, как Он Сам объяснил ее поступок. Здесь же, в противоположность бескорыстному поступку жены-«грешницы», родилось в неблагодарной душе Иуды, одного из двенадцати учеников Спасителя, преступное намерение предать беззаконному совету своего Учителя и Господа.

Великий Четверг

После Тайной вечери, Спаситель с учениками пошли в Гефсиманский сад, где Христос стал молиться. Спаситель последние часы (один-два?) на воле. Ему не хочется быть одному. Хочется, чтобы твою грусть, твои последние минуты на свободе, перед мучениями, разделили близкие люди. Кто был для Христа самым близким, не считая Матери? Его ученики. Ученики были для Него семьей, самыми близкими. Спаситель просит: «Пободрствуйте со Мною…» Но утомленные ученики засыпают. Трижды просит их Христос пободрствовать и трижды они засыпают.

Великая Пятница

Мы вновь и вновь переживаем все перипетии Суда над Иисусом. Как сказал один человек, «если внимательно прочитать процесс Суда над Иисусом Христом, то можно разувериться в людях».

Почему эти люди, недавно махавшие пальмовыми ветками и постилавшие под ноги ослику, на котором ехал Иисус одежды… теперь требуют Его смерти? Почему Понтий Пилат, этот циничный римский чиновник все же пошел на поводу иудейских старейшин и согласился казнить Иисуса? Почему над Тем, Кто сделал столько добра, творил чудеса, исцелял, ободрял, пробудил надежду на прощение от Бога… зубоскалили и хохотали, каждый норовил ущипнуть, ударить, оскорбить?..Это день Страданий и Смерти Господа нашего Иисуса Христа.

Великая Суббота

Печальный, тихий и прекрасный день, когда Господь наш Иисус Христос телом Своим — во гробе, душою же — в глубинах ада, когда жива наша боль от голгофских потрясений Пятницы, но уже есть немыслимая, небесная надежда на Воскресение, на утро нового невечернего дня Христова, уже светит нам сквозь печаль и тишину…

Светлое Христово Воскресенье

Звучат колокола, в Храмах поют: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе славити»!

https://foma.ru/

Змеиногорский вестник