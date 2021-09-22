Змеиногорск: Сегодня у нас идет последний день выборов! Имеются ли в процессе нарушения?

19 Сентября 2021 Сегодня у нас идет последний день выборов! Имеются ли в процессе нарушения? В сетях, включая наши, часть граждан активно обсуждают ролики и фото, якобы подтверждающие «массовые нарушения на выборах». Журналисты «ЗВ» провели небольшое исследование, изучив популярные сайты и аккаунты, позвонив в избирательные комиссии Змеиногорского района и Алтайского края. Читайте результат.

Вот что сообщает https://lenta.ru/news/2021/09/19/vibory/

Явка

Ранее ЦИК сообщил, что явка на выборах в Госдуму на 20:00 по московскому времени 18 сентября, во второй день голосования в России, превысила 30 процентов, составив 31,51 процента. В этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование. До этого, по состоянию на 15:00 по московскому времени, явка на выборах в Государственную Думу по всей России превысила 25 процентов. При этом второй день выборов замглавы ЦИК России Николай Булаев назвал спокойным. По словам Булаева, нарушений, которые влияли бы на результат голосования, нет.

— Оцениваю как спокойное, корректное голосование. Нарушений, которые влияли бы на результат голосования, нет. Николай Булаев

По словам председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой, в перечень регионов с наименьшей явкой на выборах Государственную Думу попали Санкт-Петербург, Республика Хакасия, а также Калининградская область.

В Петербурге — 14,84 процента, в Хакасии — 14,53 процента, в Калининградской области — 14,48 процента.

При этом максимальная активность на выборах зарегистрирована в Кемерове, Карачаево-Черкесии и Туве, там явка составляет 46,86 процента, 52,85 процента и 56,14 процента соответственно.

Борьба с нарушениями

Замглавы ЦИК Николай Булаев назвал способ борьбы с немногочисленными нарушениями на выборах, которые ЦИК считает грубыми. Он рассказал, что регионам предлагается отменить результаты по участку или по ящику для голосования.

— А в случае тех нарушений, в отношении которых мы считаем, что они грубые, мы предлагаем регионам отменить результаты голосования или по участку или по ящику для голосования. Таких немного. Николай Булаев

Переголосование

95 000москвичей воспользовались функцией переголосования на выборах в Госдуму

Как сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, функцией переголосования на выборах в Государственную Думу за два дня воспользовались 95 тысяч москвичей. «Суммарно я отмечу, что основные переголосования шли ночью… Сейчас по состоянию на 17:00 95 тысяч человек воспользовались этой функцией. Это для нас взрывной рост», — сообщил Венедиктов.

Фейки

Ранее ассоциация «Независимый Общественный Мониторинг» (НОМ) сообщила, что 18 сентября наблюдатели справились со своей задачей, противодействуя нарушениям и тщательно проверяя информационные потоки. Об этом заявил член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод. «Наша задача — не оправдываться перед давлением извне, перед теми, кто штампует фейки», — отметил он.

Кроме того, Брод сообщил о разоблачении ряда фейков, которые тиражируются в сети. Например, якобы из Самарской области пришло видео о массовом сгоне бюджетников на избирательные участки. «Изучение видео показало, что снято оно в Челябинской области в совершенно другое время, показана очередь в Южноуральский аграрный университет, связано ли это вообще с выборами — тоже большой вопрос», — рассказал Брод.



Еще один популярный фейк — о воздушных шариках, которые якобы загораживают вид на кабины для голосования. «Позднее при проверке камер видеонаблюдения мы видим воздушные шарики, а сверху реальная трансляция с участка — не видим шариков, а ящик для голосования стоит в совсем другом месте, из чего мы можем сделать вывод, что видео снято не 17 сентября и сообщение является сфальсифицированным», — пояснил Александр Брод.

А это «Известия» — https://iz.ru/1223555/2021-09-18/ekspert-iz-latvii-zaiavil-ob-otsutstvii-narushenii-na-vyborakh-v-go…

Никаких нарушений на выборах в Госдуму зафиксировано не было. Об этом в субботу, 18 сентября, заявил член партии Латвии «Новое согласие» Янис Кузин, положительно оценивший систему электронного голосования и видеонаблюдения.

«Никаких нарушений нет. Люди голосует по совести, голосуют так, как они считают нужным. <…> То, что мы хотим как раз в Латвии сделать, — что вот это электронное голосование, видеонаблюдение. Я считаю, что это хорошая вещь», — сказал он РЕН ТВ.

Также Кузин добавил, что Россия с таким уровнем организации выборов не должна перенимать опыт зарубежных стран. Он подчеркнул, что РФ является демократической страной и должна идти своим путем.

Ранее в этот день представитель делегации независимых иностранных наблюдателей, депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Жан-Клод Эдмон Буше сообщил, что иностранные наблюдатели пока не зафиксировали нарушений на выборах. Представители несистемной оппозиции в Санкт-Петербурге, в свою очередь, также указали на отсутствие нарушений сохранности сейф-пакетов в участковых избирательных комиссиях (УИК).

В Алтайском крае и Змеиногорском районе на это время не зафиксировано никаких нарушений.

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Змеиногорский вестник