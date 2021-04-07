Змеиногорск: Сегодня у католиков — Пасха

4 Апреля 2021 Сегодня у католиков — Пасха В 2021 году католики празднуют Пасху – великий праздник Воскресение Христово – 4 апреля.

Дата православной и католической Пасхи различаются, потому что католики вычисляют дату праздника по григорианскому календарю, а православные – по юлианскому, пишет «МК».

Даты Пасхи у православных христиан и католиков совпадают 6 раз в 19 лет, уточняет vn.ru.

Праздник Пасха посвящен воскресению Сына Божьего Иисуса Христа, который своей смертью искупил грехи всех людей и открыл всем людям врата рая.

В ночь на Пасху католики зажигают во дворе храма костер. От него священник зажигает большую свечу – Пасхал, символ Божьего света. От этого факела верующие будут зажигать свой свечи, чтобы бережно принести их домой.

Католики тоже красят и освящают на Пасху яйца. Есть и еще один символ праздника — пасхальный кролик. Это в своем роде аналог Санты Клауса. Считается, что именно он приносит яйца и подарки на Пасху.

https://tolknews.ru/obsestvo/53510-katoliki-otmechayut-pashu-chto-za-prazdnik-voskresenie-hristovo

Змеиногорский вестник