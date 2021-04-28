Змеиногорск: Сегодня — Вербное воскресение

25 Апреля 2021 Сегодня — Вербное воскресение Вербное воскресение или Вход Господень в Иерусалим двунадесятый праздник, который совершается в шестое воскресенье Великого поста и установлен в воспоминание торжественного входа Господня в Иерусалим.

Прежде, чем войти в Иерусалим, Иисус три года ходил по земле Израильской, разговаривал с людьми, как с равными Ему, и никто не чествовал Его как Царя, пока он не явил людям великое чудо. В Вифании жила семья знакомых Плотнику из Назарета — брат и две сестры. Он останавливался у них, бывая в Вифании. Когда Лазарь, знакомый Иисусу, заболел, Он не сразу поспешил исцелить его. И лишь когда дошла весть о кончине Лазаря, Иисус произнес: «Лазарь, друг наш, уснул, и Я иду разбудить его». Ученики сначала даже не поняли, что речь идет о смерти, а не об обычном сне. Сестра Лазаря Марфа встретила Иисуса и сказала: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой», на что Иисус ответил ей: «Воскреснет брат твой». И речь шла не о воскресении всех мертвых в Последний день. Иисус говорит слова, которые являются сутью православной веры: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет». Это слова не человека, но Бога. То, что человек говорит о себе в таком ключе так буднично и просто в Вифании того времени — большая опасность. Лазарь провел четыре дня в могиле, речь уже не могла идти о летаргическом сне или клинической смерти. Фундаментальный закон природы был опровергнут силой Божественного чуда. Когда отняли камень от пещеры, где лежал умерший Лазарь, Иисус громко сказал: «Лазарь! Иди вон», и… Лазарь вышел. Иисус сказал: «Развяжите его, пусть идет».

Разумеется, после такого чуда его очевидцы и слышавшие о нем встречали Иисуса, как Бога, как Царя. Слава Богу! «Осанна Сыну Давидову!» Веры многим кричавшим это хватило ненадолго. Несмотря на то, что люди, видевшие воскресение Лазаря, видели и его тяжелую болезнь, и смерть, и даже погребение. Сомнений в том, что он действительно воскрес из мертвых, быть не могло. К сожалению, люди часто предавали Бога. Забыли и об этом чуде. Но наша вера должна быть крепкой, поэтому мы празднуем встречу Иисуса как Бога и нашего Спасителя, Который, как Лазарю, подарит нам воскресение из мертвых.

Войдя в храм Иерусалима, Иисус совершит опасные действия. Там умели и любили торговать сувенирами, оберегами, реликвиями. Он переворачивает столы и прекращает торговлю. Он воскрешал умерших, совершал удивительные чудеса, Его чествовали как Царя, но Его ждали Царем земным, а он пришел Царем Небесным.

Знал ли Господь, что Его ждет? Догадывался ли о том, что Он воскреснет? Человеческий разум не способен вместить соединение Божественного и человеческого начала. Но, определенно, Он просил в Гефсиманском саду, чтобы «чаша сия» миновала Его, если на то будет воля Его Отца, а значит, понимал, что чествование толпы будет недолгим. Иерусалим не был готов понять истинное спасение и дары Божественной милости. Возгласы «Осанна!» сменились криками «Распни!». Поэтому Спаситель плакал о святом граде Иерусалиме, зная, что он будет разрушен.

Почему праздник называют Вербным воскресеньем

Во время встречи Иисуса в Иерусалиме люди размахивали пальмовыми ветвями. Слово «паломник», кстати, означает «носитель пальмы». Отправляясь в паломничество, человек брал с собой пальмовую ветвь, символ чистоты, в знак того, что идет в чистое и праведное путешествие. Таков был еврейский обычай. На Востоке победителей чествовали пальмовыми ветвями. Иисуса встречали так, потому что Он был чудотворцем и Мессией. И, если способность накормить пять тысяч человек еще не у всех вызвала восхищение и удивление, то воскрешение Лазаря было безусловным свидетельством. Иисус въехал в Иерусалим на осле, что никогда бы не сделал в те времена царь земной, но сделал бы Царь Небесный во исполнение пророчеств. Например, ветхозаветного пророчества о том, что «в Иерусалим войдет кроткий Царь». Когда-то на ослике Иисус спасался от воинов Ирода в Египте, куда Его вывезли в младенчестве. Ослик же ввез Его в Иерусалим, как Мессию.

Иисус не случайно въехал в Иерусалим именно на осле. Сидя на коне, Он бы неизбежно возвышался над всеми, кто встречал Его. Именно так поступил бы земной правитель, желая подчеркнуть свой особый статус. Но, когда Бог умалился до человека, Он решил войти в Иерусалим, находясь вровень со встречающими Его. Поэтому Он въехал на осле, поступь которого смиренная и тихая, о чем поэт Тимур Кибиров напишет свое знаменитое стихотворение:

Их-то Господь — вон какой!

Их-то Господь — вон какой!

Он-то и впрямь настоящий герой!

Без страха и трепета в смертный бой

Ведёт за собой правоверных строй!

И меч полумесяцем над головой,

И конь его мчит стрелой!

А наш-то, наш-то — гляди, сынок —

А наш-то на ослике — цок да цок —

Навстречу смерти Своей.

А у тех-то Господь — он вон какой!

Он-то и впрямь дарует покой,

Дарует-вкушает вечный покой

Среди свистопляски мирской!

На страсти-мордасти махнув рукой,

В позе лотоса он осенён тишиной,

Осиян пустотой святой.

А наш-то, наш-то — увы, сынок, —

А наш-то на ослике — цок да цок —

Навстречу смерти Своей.

А у этих Господь — ого-го какой!

Он-то и впрямь владыка земной!

Сей мир, сей век, сей мозг головной

Давно под его пятой.

Вкруг трона его весёлой гурьбой

— Эван эвоэ! — пляшет род людской.

Быть может, и мы с тобой.

Но наш-то, наш-то — не плачь, сынок, —

Но наш-то на ослике — цок да цок —

Навстречу смерти Своей.

На встречу со страшною смертью Своей,

На встречу со смертью твоей и моей!

Не плачь, она от Него не уйдёт,

Никуда не спрятаться ей!

Тем не менее Иисуса встречали словами «Осанна Сыну Давидову!». Так кричали дети, что исполнило пророчество о том, что хвала Господу совершится «из уст младенцев». Фарисеи испугались этих слов и просили: «Скажи им — пусть замолчат», а Иисус отвечал: «Если они умолкнут, камни возопиют». И Его продолжали громко славить за увиденные прежде чудеса. Ученики думали, что Иисус идет на трон, а Он шел на Крест. Они ждали грядущего благоденствия, победы над земными врагами, но Бог смотрел на этот день с грустью. Православные, чествуя Иисуса, тоже находятся в предчувствии грядущей Страстной недели.

Несмотря на то, что Иисуса встречали как Царя, Он плакал, входя в Иерусалим, оплакивая его грядущую судьбу. Он жалел Иерусалим, хотя тогда для этого не было еще никаких предпосылок. Иерусалим процветал. Уничтожение Иерусалима в 70 году оправдало предвидение катастрофы во время расцвета и великолепия, когда еще никто не мог подумать об этом. Войдя скромно на ослике, Христос все же принимал почести, как Победитель. Одновременно принимал со смирением грядущие страдания и намекал на то, что не стоит страшиться их, Своим ученикам. Зная, что Его ждет, Он был спокоен и оплакивал лишь судьбу разрушенного города. Он знал, что Его ждет смерть, более того, мучительная кончина, но знал и то, что смерть упразднится, не будет иметь никакого значения в Царствии Небесном, которое не имело никакого отношения к земному царствованию. А ведь именно его ожидали и собравшиеся, и ученики. После воскрешения Лазаря они считали, что произойдут еще более великие чудеса, свержение врагов, а Иисус предстанет грозным и сокрушающим. Но мы узнали Христа другим и Его Спасение было чудом милосердия и любви, а не завоеванием благоденствия в нашем мире.

В России пальмы не растут, поэтому Иисуса «встречают» первой веточкой весны, теплого времени, веточкой вербы.

Традиции Вербного воскресенья

В православном богослужении существовал специальный чин, который являлся воспроизведением Евангельских событий. Вплоть до VII века Патриарх шествовал по Красной площади на коне, наряженном в ослика, которого лично вел под уздцы царь. Это действо называлось «Шествие на осляти» и напоминало людям о событиях Входа Господа в Иерусалим.

Сейчас эту традицию упразднили и верующие просто освящают веточки вербы в память о пальмовых ветвях и встрече Спасителя в Иерусалиме. В знак готовности чествовать Иисуса как Царя Небесного, великого ликования. В этот день обычно стоит ясная и теплая погода. Верба — знак встречи Триумфатора и Победителя смерти, именно так следует встречать Спасителя. Верба — это еще и символ прощения и доброты. Мы держим в руках свежие весенние веточки в знак того, что готовы простить наших обидчиков, как и нас прощает Господь, которого люди распяли после того, как встретили Мессией и Царем.

При этом народные приметы о том, что на счастье надо съесть почку вербы, сварить из нее отвар для богатства или здоровья и т.д., — не более чем суеверия, к которым Церковь призывает не прислушиваться.

https://www.pravmir.ru/verbnoe-voskresene/

Змеиногорский вестник