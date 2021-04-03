Змеиногорск: Сегодня вечером вода с дороги из переулка на улицу Волкова пошла на многоэтажный дом

31 Марта 2021 Сегодня вечером вода с дороги из переулка на улицу Волкова пошла на многоэтажный дом Переулок с улицы Ленина на улицу Волкова «радовал» всех довольно глубокой колеей. Лед убрать было непросто. Но сегодня из=за яркого весеннего солнца он растаял и вся вода с дороги ринулась к многоэтажному дому. Сотрудники подрядной организации быстро справились с бедой убрали лед с дороги и прочистили водостоки. Наши земляки избежали затопления.

Змеиногорский вестник