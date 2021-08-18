Змеиногорск: Сегодня — в Змеиногорском районе — 8 заболевших коронавирусной инфекцией

15 Августа 2021 Сегодня — в Змеиногорском районе — 8 заболевших коронавирусной инфекцией В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 279 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 89 пациентов, умерло 23 человека.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 66 225 человек, в т.ч. 4 568 детей. Выздоровели всего 50 935 человек (+ 89). Умерло 4 308 человек (+ 23), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 246 человек (+ 21); иные причины смерти – 1 062 человека (+ 2).

По состоянию на 15 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2851 человек.

Кроме этого, 505 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 797, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 216.

Минздравом края развернуто 4686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 337. Резервных коек: 4686-2851-505=1330.

55 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

534 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 279 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 90, Бийск — 37, Бийский район — 13, Алейск — 11, Заринск — 10, Рубцовск, Змеиногорский район — по 8 заболевших, Ребрихинский район — 6, Заринский, Михайловский районы — по 5 заболевших, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Волчихинский район — по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Ельцовский, Калманский, Локтевский, Мамонтовский, Романовский, Солонешенский, Солтонский, Тюменцевский, Угловский районы- по 3 заболевших, Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Ключевской, Крутихинский, Панкрушихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Тальменский, Тогульский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 23760, Алейск — 1108, Алейский район — 459, Алтайский район — 306, Баевский район — 178, Белокуриха — 342, Бийск — 5902, Бийский район — 743, Благовещенский район — 789, Бурлинский район — 407, Быстроистокский район — 117, Волчихинский район — 444, Егорьевский район — 371, Ельцовский район — 81, Завьяловский район — 337, Залесовский район — 323, г. Заринск — 1771, Заринский район — 271, ЗАТО Сибирский — 161, Змеиногорский район — 701, Зональный район — 328, Калманский район — 612, Камень-на-Оби — 931, Каменский район — 354, Ключевской район — 376, Косихинский район — 341, Красногорский район — 108, Краснощековский район — 264, Крутихинский район — 353, Кулундинский район — 764, Курьинский район — 281, Кытмановский район — 203, Локтевский район — 869, Мамонтовский район — 368, Михайловский район — 665, Немецкий национальный район — 378, Новичихинский район — 327, Новоалтайск — 1834, Павловский район — 804, Панкрушихинский район — 141, Первомайский район — 1116, Петропавловский район — 226, Поспелихинский район — 786, Ребрихинский район — 601, Родинский район — 424, Романовский район — 211, Рубцовск — 4593, Рубцовский район — 606, Славгород — 1449, Смоленский район — 285, Советский район — 200, Солонешенский район — 159, Солтонский район — 190, Суетский район — 67, Табунский район — 314, Тальменский район — 980, Тогульский район — 302, Топчихинский район — 574, Третьяковский район — 290, Троицкий район — 361, Тюменцевский район — 269, Угловский район — 236, Усть-Калманский район — 336, Усть-Пристанский район — 316, Хабарский район — 214, Целинный район — 301, Чарышский район — 209, Шелаболихинский район — 357, Шипуновский район — 643, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 849 случаев – завозные, в т.ч. 243 – из-за рубежа; 41130 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 66225 заболевших: 15739 – у больных внебольничной пневмонией, 42023 – у заболевших ОРВИ, в 8463 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1874059 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 305,91 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6466 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6659 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 651 103 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 15.08.2021 прививается 557654 человека, в том числе: 120 208 человек получили первую прививку; 436 697 человек полностью привиты (получили две прививки), 749 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ.

Змеиногорский вестник