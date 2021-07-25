ГОРНЯК22 25.07.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сегодня православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери

Горняк22
11 часов Ago

21 Июля 2021 Сегодня православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери Православные христиане 21 июля отмечают День Казанской иконы Божией Матери. В честь праздника в храмах проходят торжественные богослужения, а верующие читают молитвы.

Кроме прочего, церковь 21 июля чтит память мученика Прокопия (Неания) Кесарийского и праведного Прокопия, Устюжского чудотворца.

История праздника:
История возникновения праздника уходит корнями в далекое прошлое. В 1579 году в Казани бушевал пожар, который опустошил половину Кремля и прилегающие к нему части города. После этого бедствия Богородица явилась во сне девятилетней Матроне — дочери купца Онучина, и рассказала о своей иконе, которая находилась на пепелище сгоревшего дома.

О своем видении девочка поведала родителям, но они отказывались верить в эту историю. В конце концов, когда Богородица пришла во сне к Матроне уже в третий раз, мать согласилась вместе с наследницей отправиться к развалинам сгоревшего дома, где действительно был обнаружен святой лик, нисколько не пострадавший от огня.

Святой образ перенесли в храм Николы Тульского, а после — в Благовещенский собор. Во время торжества совершились и первые чудеса Казанской Божьей матери: прозрели Иосиф и Никита, бывшие слепыми. Впоследствии на месте явления иконы вскоре был воздвигнут женский монастырь.

Традиции 21 июля:
Согласно поверью, в День Казанской иконы Божией Матери делают первый зажин ржи, при этом приговаривают: «Стань, мой сноп, на тысячу коп!». На зажинки с собой, как правило, берут различные яства: яйца, хлеб, соль — и готовятся к трапезе прямо на жнивной полосе.

Жнецы, приступая к жатве, даже произносили особые заклинания, которые должны были приносить успех. Если в текущем году в семье был покойник, то первый срезанный снопок бросали в поле, тем самым поминая усопшего.

Также на Руси в честь праздника даже устраивали особые гулянья: в деревни съезжалась молодежь, которая устаивала пышные застолья.

Считалось, что с 21 июля начинается самая жаркая часть лета. Наши предки верили — в это время в лесу можно наткнуться на комаху — лихорадку, имеющую вид катающегося по земле клубка. Необходимо было наступить на него, чтобы притянуть к себе удачу на целый год, пишет «Утро.ру».

Что нельзя делать 21 июля:
В этот день лучше отказаться от земельных работ. Кроме того, стоит отложить домашние дела на более подходящее время.

Также 21 июля нельзя выяснять отношения. Нежелательно пребывать в унынии и плакать.

Лучше отказаться от купания в открытых водоемах. Крестьяне верили, что на Прокопия можно потревожить водяного.

Приметы и суеверия на 21 июля:
Пчелы стали более агрессивными — ждите жаркую погоду.

Если на улице дерутся воробьи, то погода будет солнечной.

После полудня пошел дождь — август выдастся дождливым.

В ночь на 21 июля на небе отчетливо видны звезды — осень будет погожей.
https://www.5-tv.ru/news/258471/den-kazanskoj-ikony-boziej-materi-cto-mozno-icto-nelza-delat-21iula/

Змеиногорский вестник

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