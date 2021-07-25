Змеиногорск: Сегодня православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери

21 Июля 2021 Сегодня православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери Православные христиане 21 июля отмечают День Казанской иконы Божией Матери. В честь праздника в храмах проходят торжественные богослужения, а верующие читают молитвы.

Кроме прочего, церковь 21 июля чтит память мученика Прокопия (Неания) Кесарийского и праведного Прокопия, Устюжского чудотворца.

История праздника:

История возникновения праздника уходит корнями в далекое прошлое. В 1579 году в Казани бушевал пожар, который опустошил половину Кремля и прилегающие к нему части города. После этого бедствия Богородица явилась во сне девятилетней Матроне — дочери купца Онучина, и рассказала о своей иконе, которая находилась на пепелище сгоревшего дома.

О своем видении девочка поведала родителям, но они отказывались верить в эту историю. В конце концов, когда Богородица пришла во сне к Матроне уже в третий раз, мать согласилась вместе с наследницей отправиться к развалинам сгоревшего дома, где действительно был обнаружен святой лик, нисколько не пострадавший от огня.

Святой образ перенесли в храм Николы Тульского, а после — в Благовещенский собор. Во время торжества совершились и первые чудеса Казанской Божьей матери: прозрели Иосиф и Никита, бывшие слепыми. Впоследствии на месте явления иконы вскоре был воздвигнут женский монастырь.

Традиции 21 июля:

Согласно поверью, в День Казанской иконы Божией Матери делают первый зажин ржи, при этом приговаривают: «Стань, мой сноп, на тысячу коп!». На зажинки с собой, как правило, берут различные яства: яйца, хлеб, соль — и готовятся к трапезе прямо на жнивной полосе.

Жнецы, приступая к жатве, даже произносили особые заклинания, которые должны были приносить успех. Если в текущем году в семье был покойник, то первый срезанный снопок бросали в поле, тем самым поминая усопшего.

Также на Руси в честь праздника даже устраивали особые гулянья: в деревни съезжалась молодежь, которая устаивала пышные застолья.

Считалось, что с 21 июля начинается самая жаркая часть лета. Наши предки верили — в это время в лесу можно наткнуться на комаху — лихорадку, имеющую вид катающегося по земле клубка. Необходимо было наступить на него, чтобы притянуть к себе удачу на целый год, пишет «Утро.ру».

Что нельзя делать 21 июля:

В этот день лучше отказаться от земельных работ. Кроме того, стоит отложить домашние дела на более подходящее время.

Также 21 июля нельзя выяснять отношения. Нежелательно пребывать в унынии и плакать.

Лучше отказаться от купания в открытых водоемах. Крестьяне верили, что на Прокопия можно потревожить водяного.

Приметы и суеверия на 21 июля:

Пчелы стали более агрессивными — ждите жаркую погоду.

Если на улице дерутся воробьи, то погода будет солнечной.

После полудня пошел дождь — август выдастся дождливым.

В ночь на 21 июля на небе отчетливо видны звезды — осень будет погожей.

https://www.5-tv.ru/news/258471/den-kazanskoj-ikony-boziej-materi-cto-mozno-icto-nelza-delat-21iula/

Змеиногорский вестник