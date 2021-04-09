Змеиногорск: Сегодня православные отмечают большой праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы

7 Апреля 2021 Сегодня православные отмечают большой праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2021 года православные христиане встречают третий по важности и значению праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы издавна был одним из любимых праздников русского народа. Даже «птица гнезда не свивает в этот день» — говаривали наши благочестивые предки. В этот день Дева Мария услышала радостную весть небесного посланника о том, что Она избрана стать Матерью Спасителя мира. «Радуйся, Благодатная», — приветствовал Ее Ангел, и эти слова были в сущности первой доброй, «благой» вестью для человечества после того, как оно порвало свою связь с Богом в результате грехопадения. С момента явления Ангела Пречистой Деве начинается новая, светлая страница в жизни человечества.

Благовещение в церковном календаре относится к двунадесятым непереходящим праздникам, то есть это один из 12 главных христианских праздников года и его дата не меняется из года в год. В 2021 году Благовещение празднуют 7 апреля, как и влюбой другой год.

Согласно православным канонам Благовещение — третий по значимости праздник в церковном календаре после Рождества и Пасхи. В древности празднику Благовещения давали разные имена: Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. О том, где и как впервые появился праздник Благовещения, ничего неизвестно. Известно, что в 560 году император Иустиниан указал дату празднования Благовещения – 25 марта (7 апреля по новому стилю).

Название праздника – Благовещение – передает главный смысл его: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.

В христианской традиции праздник Благовещения Пресвятой Богородицы воспринимается как начальный момент земной жизни Иисуса Христа — он посвящается дню, когда архангел Гавриил известил деву Марию о будущем рождении Христа.

Согласно каноническому Евангелию от Луки, архгангел Гавриил, посланный Богом к деве Марии в Назарет (где Мария вела девственную жизнь в доме Иосифа Обручника), сообщил ей, что у нее родится сын Иисус, и это будет мессия и сын Божий:

«В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова — имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою — благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога — и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его — и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца».

Услышав это, Мария спросила ангела, как исполнение этого совместимо с соблюдением избранного ею девственного образа жизни. Гавриил разъяснил ей, что младенец будет чудесно зачат «по действию Духа Святого» без разрушения девственности матери. И тогда Мария ответила смиренным согласием:

«Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя — посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня — да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел».

В евангельском тексте не сказано прямо, но предполагается, что миг, когда Мария выразила свое согласие, и был мигом непорочного зачатия: как при сотворении мира слово Бога «да будет» привело к созданию бытия, так и ее слово «да будет» низвело Бога в мир.

В церковной традиции послушание Марии, ее приятие воли Господа, противо-поставлялся непослушанию Адама и Евы, результатом которого стало грехопадение человечества. Дева Мария как «новая Ева» искупила грех «первой Евы» и начала «возвратный путь к утраченной жизни в единении с Богом» — поэтому Благовещение и явилось для христиан «суммирующим предвосхищением» спасения людей.

Благовещение в народной традиции:

До крещения славян, в языческой Руси, Благовещеньев День или Комоедица был приурочен к дню весеннего равноденствия и занимал в годовом праздничном цикле особое место. Этот праздник был одной из четырёх ключевых точек года: Рождество (Коляда) — Благовещение — Иван Купала — Воздвиженье (или Усекновение) и знаменует начало весны и день «отворения земли», пробуждение ее от зимнего сна.

«На Благовещение весна зиму поборола», «Цыган на Благовещение шубу продает», «Покров не лето, Благовещение не зима» — вот только некотороые народные поговорки, связанные с этим праздником.

По народному убеждению, «на Благовещение выходит из земли тепло» и день увеличивается настолько, что птица может «девять раз свить и развить гнездо». Практически у всех славян верили также, что на Благовещение из раскрывшейся, «растворенной» земли выходят на свет гады (змеи, лягушки, мыши, насекомые). С этим же днем связывалось и появление на земле нечистой силы, а также пора прилета весенних птиц (ранее считалось, что они прилетают в этот день из рая, Ирия).

Ко дню Благовещения повсеместно приурочивались многочисленные обряды встречи весны. Молодежь в этот день забиралась на возвышенные места, на крыши бань, овинов, на поленницы дров и «зазывала весну».

К Благовещению приурочивался обычай разжигания ритуальных костров, символизировавших возрождение солнца и весеннее потепление (это называлось «палить зиму» и «греть весну»). Костры эти, непременный элемент ритуала «закликания весны», разжигали обычно на возвышенностях, на холмах за селом, а потом водили вокруг хороводы, пели песни и прыгали через огонь.

Кроме того, во многих местах «пускали огонь по воде» — зажигали костры из соломы, старых лаптей и прочего, раскладывая их на бороне, а затем пускали эту борону на воду и сплавляли по реке.

На Благовещение «встречали аистов», несущих с собой весну, для чего пекли особые лепешки в виде лап аиста (галепы, бусневы лапы), которые дети потом выносили во двор, подбрасывали вверх и кликали аиста, призывая его попробовать угощение и прося послать хороший урожай. Потом лепешки либо съедали сами, либо подбрасывали в гнезда аистам, полагая, что это принесет дому благополучие.

Запреты на Благовещение: что нельзя делать 7 апреля:

Благовещенье представлялось в народе днем полнейшего покоя и совершенной свободы от всяких дел. В этот день величайшим грехом считалась самая легкая работа, даже отход или отъезд в дорогу на заработки.

По народному убеждению, «на Благовещение и птица гнезда не завивает»- по старинной легенде, кукушка не имеет своего гнезда именно потому, что завила свое гнездо на Благовещение и Бог покарал ее за то, что она работала в тот день, когда «даже глупая курица на такую работу не пускается» . По другой версии, в кукушку Господь превратил девицу, которая пряла на Благовещение.

Любая работа на Благовещение, по народному убеждению, могла вызвать гнев Божий и навлечь на виновников всяческие беды:

— На Благовещение во избежание засухи и градобития строго запрещалось печь хлеб и вообще топить печь и готовить еду, чтобы «не запечь землю» .

— Женщины в этот день избегали расчесывать волосы, чтобы куры летом не «расчесывали» грядки.

— Девушки 7 апреля не плели кос, чтобы летом не заплутать в лесу.

— Запрещается на Благовещение давать что-либо взаймы

— Строго-настрого было запрещено в этот день прикасаться к семенам.

— Согласно поверью, на Благовещенье нельзя спать днем, иначе урожая в этот год не будет.

— Также существует примета, согласно которой нельзя 7 апреля по земле босиком ходить, иначе ноги будут сильно болеть.

— Очень строго соблюдался на Благовещение и запрет на супружескую близость, так как этот «нечистый процесс» мог оскорбить Господа в его светлый праздник .

Приметы на Благовещение:

На какой день недели приходится Благовещение, в тот круглый год никакого нового дела не начинать. Так, если в 2021 году Благовещение приходится на среду, то дела не начинают ни в одну среду в течение всего года.

На Благовещенье никто и никогда не станет сеять, чтобы не накликать неурожая. Есть даже поверье, что в какой день случится этот праздник, тот полагается несчастным для посевов и пахоты, а следующий за ним — самый удачный и счастливый.

На Благовещенье никому ничего не давать — иначе в дом придет бедность. Считалось, что тот, кто в Благовещение отдавал из дома, тратил на чужих семейный покой и мир.

Если в Благовещение от утра до полуночи назвать мужа сорок раз «милый», весь год муж будет любить и холить.

В Благовещенье не следует делать что-либо с волосами и даже причесываться, в этот день «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет».

Нельзя на Благовещение надевать новую одежду, в противном случае ее порвешь или испортишь

Огонь стараются не зажигать ни в этот день, ни накануне.

Как Благовещенье проведешь, так и весь год пройдет.

https://poleznosti.mirtesen.ru/blog/43612951096/BLAGOVESCHENIE-V-2021-GODU-OBRYADYI-OBYICHAYI-I-ZAGO…

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