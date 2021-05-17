ГОРНЯК22 17.05.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сегодня — Международный день медсестры

Горняк22
6 часов Ago

12 Мая 2021 Сегодня — Международный день медсестры Сегодня есть повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий. Медицинские сестры — это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными, это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжение всего срока лечения непосредственно работают с пациентом.
С праздником, вас, добрые феи в белых халатах!

Змеиногорский вестник

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