Змеиногорск: Сегодня — Международный день медсестры

12 Мая 2021 Сегодня — Международный день медсестры Сегодня есть повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий. Медицинские сестры — это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными, это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжение всего срока лечения непосредственно работают с пациентом.

С праздником, вас, добрые феи в белых халатах!

Змеиногорский вестник