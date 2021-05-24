Змеиногорск: Сегодня исполняется 100 со дня рождения академика Андрея Сахарова

21 Мая 2021 Сегодня исполняется 100 со дня рождения академика Андрея Сахарова 21 мая 1921 года родился Андрей Дмитриевич Сахаров — физик-теоретик, академик АН СССР, автор работ по управляемой термоядерной реакции и один из создателей первой водородной бомбы. Сахаров также известен как диссидент и правозащитник, в 1975 году он был удостоен Нобелевской премии мира. В 1989 году участвовал в I и II Съездах народных депутатов СССР, входил в Межрегиональную депутатскую группу.

Андрей Сахаров реализовал свой талант на двух, на первый взгляд, взаимоисключающих поприщах — как разработчик термоядерного оружия и как борец за разоружение. Европарламент ежегодно вручает премию его имени «За свободу мысли», а американское физическое общество учредило одноименную награду за достижения ученых в деле защиты прав человека.

Московские корни Андрея Сахарова

Семью Сахаровых в Москве хорошо знали с конца XIX века, когда в Первопрестольной работал адвокат Иван Сахаров. Его сын Дмитрий преподавал физику. В 1918 году он женился на учительнице гимнастики Екатерине Софриано, генеральской дочке из рода обрусевших греков. В 1921 году в молодой семье родился первенец — Андрей. Через четыре года на свет появился второй сын Юрий.

Дмитрий Сахаров выпустил задачник по физике и несколько научно-популярных книг. За это ему присвоили степень кандидата педагогических наук без защиты диссертации. Для собственных детей ученый выбрал домашнее образование. Позже Андрей Сахаров вспоминал о своем обучении.

Сдав экзамены за 6-й класс, Андрей Сахаров перешел на учебу в обычную школу. В 1938 году его, отличника, без экзаменов зачислили на физический факультет МГУ.

Когда началась война, студентов-физиков направили на медкомиссию: они должны были поступить в летное училище. Андрей Сахаров комиссию не прошел и не стал записываться добровольцем: рассудил, что, доучившись, принесет больше пользы на военном заводе. В октябре 1941-го университет уехал в эвакуацию в Ашхабад. В 1942-м Сахаров получил диплом с отличием по специальности «оборонное металловедение».

Молодого специалиста распределили сначала в Ковров, где места ему не нашлось, затем на патронный завод в Ульяновск. Там случилось неожиданное: физика-теоретика отправили на лесозаготовки. Работа по специальности началась для него лишь с переходом в Центральную заводскую лабораторию. Здесь Андрей Сахаров изобрел прибор, с помощью которого можно было проконтролировать, как закаляются сердечники пуль для противотанковых ружей.

«Бронебойные стальные сердечники пуль… подвергались закалке в соляных ванных. Иногда… закалка не охватывала всего объема и внутри сердечника оставалась непрокаленная сердцевина… Для отбраковки непрокаленных партий из каждого ящика наугад брались пять сердечников и ломались… 1,5% готовых сердечников шла на переплавку). Моя задача была найти метод контроля без разрушения сердечника. Через месяц у меня уже было хорошее решение, и я начал первые контрольные опыты на опытной модели, сделанной мною собственноручно с помощью механика лаборатории».

В 1943 году Андрей Сахаров женился на Клавдии Вихаревой, работавшей на том же заводе лаборантом. У супругов родилось трое детей — Татьяна, Любовь и Дмитрий. В 1945 году молодой изобретатель поступил в аспирантуру Физического института Академии наук СССР им. Лебедева (ФИАН). Его научным руководителем стал известный физик Игорь Тамм.

В конце 1946 года Сахарову предложили работать в некоей секретной «системе для выполнения важных правительственных заданий». Ученый отказался: «Я подумал, что не для того я уехал с завода в последние месяцы войны в ФИАН к Игорю Евгеньевичу для научной работы на переднем крае теоретической физики, чтобы сейчас все это бросить».

Спустя два года в Физическом институте сформировали особую исследовательскую группу — она проверяла расчеты по созданию водородной бомбы. В состав этой группы под руководством Тамма и вошел Андрей Сахаров. В 1949 году в СССР прошли первые испытания атомной бомбы, и создание более мощной водородной было следующим шагом в гонке вооружений.

«Чтобы термоядерное оружие сдерживало войну, но никогда не применялось»

В основу будущего проекта легли сведения, полученные от зарубежных ученых. Сахаров же предложил принципиально иной проект термоядерного заряда. Его идеи дополнили исследования коллеги Виталия Гинзбурга. Первое испытание водородной бомбы прошло 12 августа 1953 года. В октябре того же года Сахарова, который претендовал на звание члена-корреспондента Академии наук, единогласно избрали сразу академиком. Вместе с Игорем Таммом они получили звания Героев Социалистического Труда, члены группы были удостоены Сталинской премии.

В 1955 году была испытана «улучшенная» водородная бомба — над ней работала все та же группа. Сахаров к этому времени стал задумываться о гуманитарных последствиях ядерных испытаний.

«Главным для меня было внутреннее убеждение, что эта работа необходима. Чудовищная разрушительная сила, огромные усилия, необходимые для разработки, средства, отнимаемые у нищей и голодной, разрушенной войной страны, человеческие жертвы на вредных производствах и в каторжных лагерях принудительного труда — все это эмоционально усиливало чувство трагизма, заставляло думать и работать так, чтобы все жертвы (подразумевавшиеся неизбежными) были не напрасными. Моя самая страстная мечта — чтобы термоядерное оружие сдерживало войну, но никогда не применялось».

В 1958 году академик опубликовал статью о радиоактивных последствиях взрывов термоядерной бомбы. «При средней продолжительности человеческой жизни 20 тыс. дней каждый рентген глобального облучения уменьшит ее на неделю», — подводил он позже итог. Андрей Сахаров призывал остановить ядерные испытания, защищал физико-математические школы (их собирались закрывать как противоречащие принципам педагогики) и открытия опальной тогда генетики. Ядерные испытания правительство СССР и так собиралось приостановить, однако переговоры с Западом по этому поводу практически не продвигались. Тогда Хрущев принял решение возобновить испытания, а Сахарова обвинил в том, что тот «лезет не в свое дело». Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах СССР, Великобритания и США подписали в 1963 году.

Диссидент и нобелевский лауреат

С 1960-х годов Андрей Сахаров стал все чаще вмешиваться «не в свои» дела. Выступал против нового закона, дающего возможность «более массового преследования за убеждения и информационную деятельность», против принудительного лечения в психиатрических больницах. В составе Комитета по Байкалу Сахаров боролся за запрет промышленной деятельности на берегу озера. В 1968 году в самиздате распространилась его статья «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе».

«Разобщенность человечества угрожает ему гибелью. Цивилизации грозит: всеобщая термоядерная война; катастрофический голод для большей части человечества; оглупление в дурмане «массовой культуры» и в тисках бюрократизированного догматизма; распространение массовых мифов, бросающих целые народы и континенты во власть жестоких и коварных демагогов; гибель и вырождение от непредвидимых результатов быстрых изменений условий существования на планете».

Отрывок из статьи «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе»

Вскоре статья попала за рубеж, была опубликована в «Нью-Йорк таймс». Сахарова отстранили от секретной работы и уволили из института. Его научные интересы в этот период сосредоточились на проблемах космологии, астрофизики и футурологии — науки о будущем.

В 1969 году скончалась супруга ученого — Клавдия Сахарова. По ходатайству Игоря Тамма академика вновь взяли на работу в ФИАН на самую низкую из возможных должностей — старшего научного сотрудника. Сахаров состоял в Комитете прав человека — его основали активисты в 1970 году, — и помогал крымским татарам, которых не прописывали в Крыму, так как законодательно они были закреплены в Узбекистане еще со времен Сталина. Ученый подключал все возможные инстанции и для того, чтобы на историческую родину могли выехать этнические немцы. Об общественной работе Андрея Сахарова в книге очерков «Бодался теленок с дубом» рассказал писатель Александр Солженицын.

В 1975 году на Западе вышла книга «О стране и мире», в которой Сахаров развил идеи, ранее высказанные в «Размышлениях о прогрессе». В том же году ему присудили Нобелевскую премию мира, на что советская печать ответила фельетонами и возмущенными «коллективными письмами». Премию от его имени получала вторая жена ученого, правозащитница Елена Боннэр.

22 января 1980 года супругов выслали в закрытый для иностранцев город Горький (сегодня — Нижний Новгород). Академика лишили правительственных наград и премий. В горьковской изоляции Сахаров продолжал работать. Спустя шесть лет, в декабре 1986 года, Андрею Сахарову позвонил генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев: «Андрей Дмитриевич, возвращайтесь». Накануне в горьковской квартире академика специально установили телефон.

В марте 1989-го Андрея Сахарова избрали народным депутатом. Еще в период ссылки сотрудники КГБ дважды похищали рукопись «Воспоминаний», которые Сахаров начал писать в 1978 году. Дважды он восстанавливал книгу по памяти. Эпилог к «Воспоминаниям» ученый завершил 13 декабря 1989 года словами: «Главное — что мы с Люсей (Еленой Боннэр. — Прим. ред.) вместе. И эта книга посвящена моей дорогой, любимой Люсе. Жизнь продолжается. Мы вместе». На следующий день Андрея Сахарова не стало.

https://www.culture.ru/persons/3281/andrei-sakharov

Змеиногорский вестник