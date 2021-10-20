Змеиногорск: Сегодня еще больше: за сутки в Алтайском крае заболели коронавирусной инфекцией 360 человек

17 Октября 2021 Сегодня еще больше: за сутки в Алтайском крае заболели коронавирусной инфекцией 360 человек В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 360 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 68 пациентов, умерло 30 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 82 728 человек, в т. ч. 6179 детей. Выздоровели 60 412 человек (+ 68). Итого всего умерли 5 896 человек (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 319 человек (+ 7); коронавирусная инфекция – 4 577 человек (+ 23).

По состоянию на 17 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3545 человек.

Кроме этого, 434 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 784, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 282.

Минздравом края развернуто 4473 коек, к кислороду имеют подключение 3306, с ИВЛ – 348. Резервных коек: 4473-3545-434=494

26 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

242 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 360 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 100, Бийск — 39, Рубцовск — 33, Новоалтайск -15, Славгород – 9, Алейский, Усть-Калманский районы — по 8 заболевших, Белокуриха, Первомайский, Рубцовский, Топчихинский районы — по 7, Волчихинский, Ключевский, Курьинский, Троицкий, Шипуновский районы -по 6, Заринск, Бийский, Егорьевский, Немецкий национальный районы – по 5, Заринский, Калманский, Косихинский, Новичихинский, Солтонский, Табунский районы — по 4, Благовещенский, Зональный, Мамонтовский, Романовский, Тальменский, Тогульский, Угловский, Усть-Пристанский районы — по 3, Алтайский, Красногорский, Михайловский, Смоленский, Солонешенский, Хабарский, Целинный районы — по 2, ЗАТО Сибирский, Ельцовский, Залесовский, Каменский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Тюменцевский районы – по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 28528, Алейск — 1543, Алейский район — 694, Алтайский район — 404, Баевский район — 219, Белокуриха — 456, г. Бийск — 7295, Бийский район — 1005, Благовещенский район — 942, Бурлинский район — 477, Быстроистокский район — 133, Волчихинский район — 635, Егорьевский район — 536, Ельцовский район — 136, Завьяловский район — 404, Залесовский район — 407, Заринск — 2331, Заринский район — 325, ЗАТО Сибирский — 176, Змеиногорский район — 948, Зональный район — 487, Калманский район — 852, Камень-на-Оби — 1196, Каменский район — 380, Ключевский район — 506, Косихинский район — 397, Красногорский район — 179, Краснощековский район — 362, Крутихинский район — 405, Кулундинский район — 902, Курьинский район — 466, Кытмановский район — 278, Локтевский район — 1115, Мамонтовский район — 479, Михайловский район — 838, Немецкий национальный район — 476, Новичихинский район — 445, Новоалтайск — 2147, Павловский район — 957, Панкрушихинский район — 175, Первомайский район — 1343, Петропавловский район — 285, Поспелихинский район — 926, Ребрихинский район — 743, Родинский район — 472, Романовский район — 269, Рубцовск — 5749, Рубцовский район — 782, Славгород — 1834, Смоленский район — 331, Советский район — 235, Солонешенский район — 193, Солтонский район — 279, Суетский район — 85, Табунский район — 443, Тальменский район — 1135, Тогульский район — 354, Топчихинский район — 809, Третьяковский район — 461, Троицкий район — 463, Тюменцевский район — 387, Угловский район — 410, Усть-Калманский район — 576, Усть-Пристанский район — 431, Хабарский район — 272, Целинный район — 404, Чарышский район — 83, Шелаболихинский район — 463, Шипуновский район — 876, Яровое – 799.

Из общего числа заболевших 905 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 52085 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 82728 заболевших: 18046 – у больных внебольничной пневмонией, 55777 – у заболевших ОРВИ, в 8905 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2237734 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 317,51 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7029 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7199 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 030 733 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 17.10.2021 прививается 726400 человек, в том числе: 41 939 человек получили первую прививку; 675379 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт). 9 082 человека получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник