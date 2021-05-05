Змеиногорск: Сегодня — День Весны и Труда

1 Мая 2021 Сегодня — День Весны и Труда 1 Мая стало официальным праздником в России после Октябрьской революции. По всей стране проходили митинги, демонстрации, парады и смотры.

Дата праздника трудящихся – 1 мая – появилась не случайно. В этот день в 1886 году в Чикаго прошли масштабные митинги и демонстрации рабочих, которые требовали от работодателей ввести 8-часовой рабочий день.

Уже в 1889 году Парижский конгресс второго Интернационала принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.

День интернационала – так называли 1 Мая в России. Первомай сразу стал выходным днем. В 1928 году к нему добавили еще и 2 мая.

Практически через столетие эта дата превратилась в День весны и труда, Международный день трудящихся, День международной солидарности трудящихся, пишет «Парламентская газета».

День весны и труда 1 мая отмечают в России, в США, ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии, рассказывает РИА Новости.

Сегодня Праздник весны и труда 1 мая в России по традиции отмечают демонстрациями и митингами, народными гуляньями и концертами.

В 2021 году Владимир Путин распорядился продлить майские выходные. Россияне буду отдыхать десять дней, с 1 по 10 мая включительно, без выхода на работу, но сохранением заработной платы.

https://tolknews.ru/obsestvo/55230-istoriya-dnya-truda-kak-den-internatsionala-maya-stal-prosto-viho…

Змеиногорский вестник