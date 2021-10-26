Змеиногорск: Сегодня — День тещи-2021
24 Октября 2021 Сегодня — День тещи-2021 24 октября — Международный день тещи. Не забудьте поздравить свою «вторую маму»!
Вот примерные поздравления
Поздравления с Днем тещи
Милым женщинам шлю я
И желаю, чтобы были
У вас лучшие зятья.
Каждой теще пожелаю
Я терпения и силы,
Чтоб мужья ваших любимых
Дочек на руках носили.
Чтобы Мамой называли,
Вас ценили, уважали,
Чтобы тещи все с зятьями
Лучшими друзьями стали.
Прекрасный праздник отмечаем мы,
Днем тещи это торжество зовется.
Великолепная, конечно, теща вы,
Пусть счастьем сердце ваше бьется.
Пускай в семье царит любовь,
Пусть согревают теплота и пониманье.
Вас поздравляю вновь и вновь,
Пусть ваши сбудутся желанья.
Дорогая теща, с вашим Днем
Поздравляю вас сердечно.
Пусть искрится теплотою дом,
Жизнь пусть будет безупречна.
Пусть любовь царит вокруг,
Вас лучами нежно согревая.
Уважает вас пускай супруг,
От печалей всех оберегая.
С Днем тещи поздравленье принимайте!
Пусть наслаждение приносит каждый день,
Беды, проблем и горя никогда не знайте,
Пусть жизнь цветет как роза или как сирень.
Пускай супруг, конечно, любит, уважает,
Капризы исполняет ваши и мечты.
Семья пускай своею лаской окружает,
И согревает негой теплоты.
Моя теща дорогая,
Вас ценю я безгранично,
И сегодня пожелаю,
Чтобы вам жилось отлично!
Будьте счастливы, успешны,
Улыбайтесь и цветите!
Тесть пускай вас любит нежно,
Ну а вы — в ответ любите!