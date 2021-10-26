Змеиногорск: Сегодня — День тещи-2021

24 Октября 2021 Сегодня — День тещи-2021 24 октября — Международный день тещи. Не забудьте поздравить свою «вторую маму»!

Вот примерные поздравления

Поздравления с Днем тещи

Милым женщинам шлю я

И желаю, чтобы были

У вас лучшие зятья.

Каждой теще пожелаю

Я терпения и силы,

Чтоб мужья ваших любимых

Дочек на руках носили.

Чтобы Мамой называли,

Вас ценили, уважали,

Чтобы тещи все с зятьями

Лучшими друзьями стали.

Прекрасный праздник отмечаем мы,

Днем тещи это торжество зовется.

Великолепная, конечно, теща вы,

Пусть счастьем сердце ваше бьется.

Пускай в семье царит любовь,

Пусть согревают теплота и пониманье.

Вас поздравляю вновь и вновь,

Пусть ваши сбудутся желанья.

Дорогая теща, с вашим Днем

Поздравляю вас сердечно.

Пусть искрится теплотою дом,

Жизнь пусть будет безупречна.

Пусть любовь царит вокруг,

Вас лучами нежно согревая.

Уважает вас пускай супруг,

От печалей всех оберегая.

С Днем тещи поздравленье принимайте!

Пусть наслаждение приносит каждый день,

Беды, проблем и горя никогда не знайте,

Пусть жизнь цветет как роза или как сирень.

Пускай супруг, конечно, любит, уважает,

Капризы исполняет ваши и мечты.

Семья пускай своею лаской окружает,

И согревает негой теплоты.

Моя теща дорогая,

Вас ценю я безгранично,

И сегодня пожелаю,

Чтобы вам жилось отлично!

Будьте счастливы, успешны,

Улыбайтесь и цветите!

Тесть пускай вас любит нежно,

Ну а вы — в ответ любите!

Змеиногорский вестник