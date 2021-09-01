Змеиногорск: Сегодня — День шахтера! С праздником земляки!

29 Августа 2021 Сегодня — День шахтера! С праздником земляки! Наши земляки, работающие в АО «Сибирь-Полиметаллы», их близкие и родные празднуют сегодня День шахтера. Это большой праздник для нашего района и города, который появился на свет, как город — горняков, шахтеров. Дорогие друзья, примите поздравления от всех нас, а это официальное поздравление администрации Змеиногорского района и депутатского корпуса.

— Уважаемые работники горной промышленности, ветераны Змеиногорского рудника!

Администрация Змеиногорского района, Змеиногорский районный Совет депутатов сердечно поздравляют вас с профессиональным праздником – Днем шахтера.

Деятельность вашего предприятия на территории Змеиногорского района и в прежние годы, и в настоящее время является предметом гордости жителей района, единственного района в Алтайском крае, где одновременно разрабатываются три месторождения полиметаллических руд. И это не все запасы змеиногорской земли, ряд открытых в советский период месторождений еще ждут своего часа. Работы по их добыче хватит на несколько десятилетий. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вашим предприятием по созданию комфортных условий как для работников предприятия и их семей, так и для всех жителей района.

В этот замечательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, благополучия, предприятию дальнейшего развития и расширения новых горизонтов в Змеиногорском районе.

Змеиногорский вестник