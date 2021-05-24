Змеиногорск: Сегодня — День рождения джинсов

20 Мая 2021 Сегодня — День рождения джинсов Официальная история джинсовой одежды началась около 150 лет назад, хотя некоторые историки утверждают, что материал деним был известен еще на пару веков раньше. Так или иначе, началось все с того, что в 1872 году портной из Невады Джакоб Дэвис предложил владельцу фермы, на которой закупался, Леви Страуссу совместно запатентовать оригинальный способ пошива брюк с использованием медных заклепок на местах наибольшей нагрузки.

У Дэвиса не было на это средств и он попросил заплатить Страусса. 20 мая 1873 года Стpаусс и Дэвис стали обладателями патента на эту новинку. Именно эту дату считают днем рождения джинсов. Через некоторое время Страусс организовал в Сан-Франциско фирму по пошиву рабочей одежды «Levi Strauss & Co».

Краску индиго для таких брюк замешивали на пепле. Ткань, окрашенная таким образом, стоила недорого и годилась только для простонародья. Поэтому джинсы, которые считались рабочей одеждой, носили бедняки. В начале XX века в джинсах еще запрещалось появляться в значимых общественных местах.

Интересные факты о джинсах

1. Знаменитый кожаный лейбл компании «Levi Strauss & Co» появился в 1886 году. На нем изображены две лошади, которые пытаются разорвать джинсы пополам.

2. Секрет денима, из которого традиционно делают джинсы, заключается в особом переплетении нитей: внешние нити прокрашены, а внутренние – нет. Эта особенность позволяет достигать «элегантной потертости».

3. Первые женские джинсы появились в сентябре 1934 года. Выпустила их компания Levi Strauss & Co для американок, которые начали носить мужские джинсы на отдыхе, а также ранчо и фермах.

4. Среднестатистический американец имеет в своем гардеробе около шести пар джинсов.

5. На аукционе в 2001 году за 47,5 тыс. долларов продали произведенную в 1881 году компанией Levi Strauss пару джинсов, которую нашли в одной из шахт штата Невада. Выкупили ее менеджеры Levi Strauss.

6. Итальянский дизайнер Роберто Кавалли внес огромный вклад в развитие джинсов. Именно он придумал лайкру, которая позволила джинсам тянуться.

7. Дизайнер Томми Хильфигер подарил Бритни Спирс джинсы Мэрлин Монро, пара стоила 80 тыс. долларов.

8. В Советском Союзе джинсы представили общественности в 1958 году на Международном конгрессе студентов.

9. Свою первую роль Брюс Уиллис исполнил в рекламе джинсов Levi’s.

10. Ученые из Японии разработали модель джинсов, которые затормаживают процесс старения организма благодаря пропитке их различными аминокислотами.

Информация с сайтов: Stylenews.ru, Cosmo.com.ua, Jeanscom.ru, Bluesandjeans.ru, Calend.ru.

https://tolknews.ru/obsestvo/56102-den-rozhdeniya-dzhinsov-chto-izvestno-ob-etoy-populyarnoy-odezhde

Змеиногорский вестник