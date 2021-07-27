Змеиногорск: Сегодня — День работника торговли. С праздником, земляки!
24 Июля 2021 Сегодня — День работника торговли. С праздником, земляки! Работников торговли в России чествуют в четвертую субботу июля. В 2021 День работника торговли — 24 июля.
Работники торговли всегда рядом с нами, ведь каждый человек по нескольку раз в день, бывает, приходит в свой магазин и встречается с улыбающимися Ниной, Машей, Александром! Поздравьте их сегодня с профессиональным праздником и пожелайте здоровья, которое так необходимо нам всем!
Больших оборотов и толпы клиентов,
Удачных закупок, продаж беспроблемных,
Налогов поменьше, побольше зарплаты,
Ну а покупателей — милых, богатых.
И ассортимента на всех чтоб хватало,
Чтоб все продавалось, а не пропадало.
Чтоб счастье — рекою! Здоровья и силы!
Чтоб были улыбчивы очень, красивы,
Чтоб только прекрасное в жизни случалось,
У вас лучше всех чтобы всё получалось!