Змеиногорск: Сегодня — День работника торговли. С праздником, земляки!

24 Июля 2021 Сегодня — День работника торговли. С праздником, земляки! Работников торговли в России чествуют в четвертую субботу июля. В 2021 День работника торговли — 24 июля.

Работники торговли всегда рядом с нами, ведь каждый человек по нескольку раз в день, бывает, приходит в свой магазин и встречается с улыбающимися Ниной, Машей, Александром! Поздравьте их сегодня с профессиональным праздником и пожелайте здоровья, которое так необходимо нам всем!

Больших оборотов и толпы клиентов,

Удачных закупок, продаж беспроблемных,

Налогов поменьше, побольше зарплаты,

Ну а покупателей — милых, богатых.

И ассортимента на всех чтоб хватало,

Чтоб все продавалось, а не пропадало.

Чтоб счастье — рекою! Здоровья и силы!

Чтоб были улыбчивы очень, красивы,

Чтоб только прекрасное в жизни случалось,

У вас лучше всех чтобы всё получалось!

Змеиногорский вестник