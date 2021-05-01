Змеиногорск: Сегодня День работника Скорой помощи

28 Апреля 2021 Сегодня День работника Скорой помощи

День работника скорой помощи отмечается сегодня, 28 апреля. С профессиональным праздником работников скорой помощи поздравили Виктор Томенко и Александр Романенко:

«Уважаемые работники скорой медицинской помощи!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником.

Служба скорой помощи является передовой линией всей медицины региона. Ваша работа требует высокой квалификации, выдержки и самоотдачи, готовности оказывать медицинскую помощь в любых условиях. От профессионализма специалистов и эффективности работы системы в целом зависит очень многое: своевременная постановка диагноза и оперативное начало лечения больного.

Сегодня вы ведете борьбу с пандемией. На вас лежит колоссальная нагрузка. В прошлом году бригадами скорой помощи было отработано почти 800 тысяч вызовов. За каждым из них стоит человеческая жизнь. С октября по ноябрь 2020 года количество обращений в единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи увеличилось более чем в 1,5 раза и превышало 3000 в сутки. В этот период вы добросовестно продолжали исполнять свой долг, несмотря на трудности.

Материально-техническое оснащение станций скорой помощи и состояние санитарного транспорта находится на постоянном контроле Президента и Правительства Российской Федерации, Правительства Алтайского края. Работа по обновлению автопарка ведется регулярно. В прошлом году было приобретено 45 машин. В этом году из краевого бюджета на эти цели также выделены средства.

Важно, чтобы система оказания скорой помощи продолжала эффективно работать. Это необходимо для одной главной цели — сохранения здоровья жителей нашего края.

Особые слова благодарности — ветеранам, которые десятилетия проработали в службе скорой помощи.

Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и успехов в работе!»

Официальный сайт Алтайского края

Змеиногорский вестник