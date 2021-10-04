Змеиногорск: Сегодня — День пожилых людей 2021: что подарить бабушкам и дедушкам

1 Октября 2021 Сегодня — День пожилых людей 2021: что подарить бабушкам и дедушкам История Международного дня пожилых людей

Праздник приобрел международный статус в декабре 1990 года. Именно Генеральная Ассамблея ООН постановила считать первый день второго осеннего месяца Международным днем пожилых людей.

В России чествовать пожилых людей стали в 1992 году.

Что подарить на День пожилых людей

Электронная книга. Любителям много читать этот подарок будет крайне необходим. Электронная книга экономит много места, которое занимают бумажные носители, а также дает возможность в любое время и в любом месте прочесть интересный текст.

Ортопедическая подушка. Такой подарок просто необходим каждому человеку, а пенсионерам особенно. Этот презент поможет улучшить самочувствие и окажется невероятно полезным.

СПА-процедуры. Сертификат в СПА поможет людям пенсионного возраста немного расслабиться и с пользой провести время.

Палки для скандинавской ходьбы. Этот вид физической культуры очень полезен пожилым людям, к тому же некоторые из них с большим желанием увлекаются ходьбой.

Билет на концерт. У каждого человека есть свой любимый исполнитель, поэтому бабушкам и дедушкам будет приятно получить в подарок билет на его концерт. Сюрпризом также может стать совместный поход с одним из родственником, который сделает незабываемые снимки.

Мобильный телефон. Родные люди всегда должны быть на связи, поэтому такой подарок подойдет всем. Лучше всего выбирать модели телефонов с большими клавишами и экраном.

Кресло-качалка. Такой предмет интерьера очень легкий и удобный. Его можно установить в любой части дома и даже на балконе. Равномерное покачивание успокаивает нервную систему, улучшает сон, дарит чувство спокойствия.

Домашний костюм. Для пожилых людей очень важно удобство и уют во всем. Поэтому красивые костюмы, изготовленные из натуральных материалов, станут полезным подарком.

Подарок своими руками. Бабушки и дедушки очень ценят подарки от внуков, которые те сделали своими руками именно для них. Для такого презента практически не нужны денежные затраты, достаточно лишь немного воображения.

https://tolknews.ru/obsestvo/63854-chto-podarit-na-den-pozhilogo-cheloveka-babushkam-i-dedushkam

Фото из архива «ЗВ».

Змеиногорский вестник