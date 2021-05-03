Змеиногорск: Сегодня — День пожарной охраны России

30 Апреля 2021 Сегодня — День пожарной охраны России 30 апреля с профессиональным праздником поздравляют людей, посвятивших свою жизнь борьбе с огнем: в этот день отмечается День пожарной охраны России.

Праздник в 1999 году учреди президент страны Борис Ельцин в знак признательности пожарной охране и за ее вклад в обеспечение безопасности страны.

Выбор дата связан с тем, что в этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал Указ о создании первой российской противопожарной службы для охраны столицы. После при Петре I появилась одна из первых профессиональных пожарных команд.

В начале XIX века отделения пожарных служб начали открываться во всех городах Российской империи. А первые пожарно-технические училища, школы и курсы заработали после 1918 года, когда Владимир Ленин подписал декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем». Именно этот документ предусматривал мероприятия по подготовке специалистов.

Поздравляем с профессиональным праздников всех сотрудников этой службы!

Змеиногорский вестник