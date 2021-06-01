ГОРНЯК22 02.06.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сегодня День пограничника, профессиональный праздник пограничных войск

Горняк22
21 час Ago

28 Мая 2021 Сегодня День пограничника, профессиональный праздник пограничных войск Наверное, жители Змеиногорска обратили внимание сегодня на парадно одетых пограничников, идущих по улицам города. Сегодня у них – профессиональный праздник.
Декретом Совнаркома 28 мая 1918 года была учреждена Пограничная охрана РСФСР. Тогда же было создано Главное управление погранохраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи России.
Пограничники-летчики несут службу по охране воздушных, морских и наземных границ. Служба пограничников трудна, опасна, но очень почетна.
Коллектив «ЗВ» поздравляет с Днём пограничника всех служащих и служивших! Желаем здоровья, мужества, стойкости и оптимизма! Защитникам границы всё по силам, они знают, как верно действовать в самой сложной ситуации.
Желаем вам, дорогие земляки, всегда уверенно держать свои позиции и ни на шаг не отступать от своей цели. Пусть удача будет на вашей стороне всегда, каждый час и каждую минуту! С праздником!

Фото из архива «ЗВ».

Змеиногорский вестник

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