Змеиногорск: Сегодня — день памяти преподобного Серафима Саровского

1 Августа 2021 Сегодня — день памяти преподобного Серафима Саровского «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же.» (Евр. 13: 7-8).

1 августа православные христиане празднуют день памяти великого святого Русской Церкви преподобного Серафима Саровского чудотворца – Обретение мощей святого.

Будущий великий святой угодник, в миру Прохор Мошнин, родился 19 июля 1754 года в городе Курск. Родители его были – благочестивые христиане, Исидор и Агафия Мошнины. Юный Прохор обладал прекрасной памятью и скоро выучился грамоте. С детства святой любил посещать церковные службы, молиться, читать Евангелие и жития святых. Ещё в юности Прохор решил посвятить свою жизнь Богу и уйти в монастырь. Прохор отправился пешком из Курска в Киев. Старец Досифей, которого посетил Прохор, благословил идти в Саровскую пустынь и спасаться там. 20 ноября 1778 года он пришёл в Саров, где настоятелем был старец, отец Пахомий. Прохор нёс послушания в монастыре, и уже в эти годы удалялся в лес и творил там Иисусу молитву. Через два года Прохор заболел водянкой. Болезнь длилась три года, и за это время никто не разу не слышал от него слова ропота. К нему хотели вызвать врача, но он сказал: «Я предал себя, отче святый, Истинному Врачу душ и телес – Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери…» и хотел, чтобы его причастили Святых Христовых Тайн. Тогда же Прохору было видение: в несказанном свете явилась Матерь Божия в сопровождении святых Апостолов Петра и Иоанна Богослова. Указав рукой на больного, Пресвятая Дева сказала Иоанну: «Сей – от рода нашего». «Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля.» (Псалом 23: 6). Затем она коснулась жезлом бока больного, и тотчас жидкость, наполнявшая тело, стала вытекать через образовавшееся отверстие, и он быстро поправился. Спустя восемь лет Прохор принял иноческий постриг с именем Серафим. Через год Серафим был посвящен в сан иеродиакона. Серафим имел пламенную горячую любовь к Господу и стремление Ему служить. Он ежедневно служил в храме, совершая молитвы и после службы. Во время службы он неоднократно видел святых Ангелов, сослужащих братии, и даже один раз видел Господа Иисуса Христа, идущего по воздуху от западных дверей храма, в окружении Небесных Сил Бесплотных. В 1793 году в возрасте 39 лет преподобный Серафим Саровский был рукоположен в сан иеромонаха. После смерти отца Пахомия преподобный Серафим ушёл в пустынную келлию в глухом лесу. Здесь он стал предаваться молитвам, посещая обитель в субботу и возвращаясь обратно после литургии, где он причащался Святых Христовых Тайн. Около трёх лет святой питался только одной – травой снытью. Дьявол, видя его подвиги, навёл на святого мысленную брань. Серафим только увеличил свои труды. Каждую ночь он молился с воздетыми руками, взывая: «Боже, милостив буди мне, грешному». Днем же он молился в келлии, также на камне, сходя с него только для краткого отдыха и подкрепления тела скудной пищей. Так молился преподобный 1000 дней и ночей. В таком искушении святой не сломался, но оно обернулось ему ко благу: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.» (Рим. 8: 28). Затем дьявол наслал на него грабителей, они жестоко избили преподобного. После этого ему пять месяцев пришлось провести в обители, а потом он опять ушёл в пустынную келлию. Своих обидчиков святой простил и просил не наказывать, исполняя заповедь Христа о любви к врагам. За долгие годы пустынножительства святой удостаивался многих видений и милостей Божиих, явлений Пресвятой Богородицы и Апостолов. Господь наделил его великими дарами: любовью к Господу и людям, дарами прозрения, утешения и исцеления душ и телес. Преподобный Серафим Саровский духовно окормлял сестёр Дивеевского монастыря. В 1833 году преподобный отошёл ко Господу, Которому всю жизнь служил. В 1903 году состоялось прославление преподобного в лике святых. Информация с сайта: https://azbyka.ru/.

https://zen.yandex.ru/media/id/5ff86d3f1866f8275a8b6a2f/den-pamiati-prepodobnogo-serafima-sarovskogo…

В своем духовном возмужании преподобный Серафим прошел все ступени монашеского подвига: столпничество, молчальничество, затвор и старчество.

Всех приходящих преподобный встречал словами: «Христос воскресе, радость моя!», после чего наставлял, утешал, благословлял. Свои наставления святой Серафим сопровождал исцелениями, пророчествами и чудесами.

В 1833 году преподобный мирно отошел ко Господу во время коленопреклоненной молитвы перед иконой Богородицы «Умиление».

Обретение мощей святого Серафима произошло летом 1903 года в Сарове. 1 августа (19 июля по ст. ст.) мощи святого были торжественно обретены и открыты для всеобщего почитания.

В том же году в Сарове, в присутствии (и при ее личном участии) императорской семьи, духовенства, архиереев и около 300 тысяч паломников, Серафим Саровский был торжественно канонизирован.

В годы революционной смуты мощи святого были утеряны и обнаружились только в наше время. В 1990 году их случайно нашли в Казанском соборе Ленинграда (в тот момент собор был Музеем истории религии и атеизма), а через год – передали Церкви.

7 февраля 1991 года мощи преподобного были перенесены в Москву, а затем доставлены в Серафимо-Дивеевскую обитель, где они пребывают и ныне.

Церковь празднует обретение мощей святого Серафима Саровского (foma.ru)

Змеиногорский вестник