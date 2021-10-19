Змеиногорск: Сегодня — День отца в России

17 Октября 2021 Сегодня — День отца в России Сегодня, в воскресенье, 17 октября, в России впервые официально отмечают День отца.

Большинство стран мира отмечают День пап в третье воскресенье лета — в 2021 году это 20 июня.

В России День отца будут праздновать в третье воскресенье октября — соответствующий указ подписал Президент России 4-го октября 2021 года. Так что в этом году российские папы отметят свой официальный день впервые, как раз — сегодня, 17 октября.

Какие традиции праздника существуют в разных странах?

Первое празднование Дня отца в России состоялось в 2014 году. В этот год в Москве прошел фестиваль «Папа Фест». С этого времени он проходит ежегодно не только в столице, но и Новосибирске, Калининграде и Казани. Также в этот день в городах устраиваются квесты и праздничные гуляния. А региональные администрации присуждают денежные премии многодетным отцам.

В других странах есть свои традиции. С особым размахом праздник отмечают в Финляндии. Днем принято ходить на кладбище, почтить память умерших мужчин. А уже вечером домочадцы собираются за праздничным столом, поют песни, устраивают танцы.

В Австралии День отца — повод выбраться на природу. Считается, что пикники укрепляют семейные узы и приносят в семью счастье.

В странах Балтии в детских садах и школах ребятишки мастерят аппликации и другие поделки и дарят своим папам и даже дедушкам.

В Италии День отца является главным праздником итальянских мужчин. Традиционные подарки — парфюм или бутылка дорогого вина.

В Японии переименовали праздник в «День мальчиков». Жители страны восходящего солнца считают, что мужественность надо прививать с раннего детства. И будущим самураям в этот день дарят мечи, ножи и другие орудия защиты.

Как поздравить своего папу и что ему подарить?

Пусть это будет именной подарок. Например, орден «Самому лучшему папе на свете». Или халат с надписью на спине «Лучший в мире папа». Уверены, эти вещи всегда будут поднимать настроение вашему отцу.

Портмоне. Это самый настоящий мужской аксессуар — как сумочка для женщины. Туда мужчины складывают не только деньги, но и пластиковые карты и даже телефон. Поэтому портмоне у представителей сильного пола лишними не бывают.

Лучший папочка на свете,

За семью всегда в ответе,

С днем отца, наш дорогой,

Самый классный и родной!

Ты всегда утешишь словом,

Подыскав на все совет,

Для семьи всегда хлопочешь,

Чтобы жили мы без бед!

Сил тебе желаем кучу,

А задора — воз большой,

Оптимизма и веселья,

В общем, будь всегда собой!

Змеиногорский вестник