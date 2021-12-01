ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сегодня — День матери. Не забудьте поздравить самого родного человека!

Горняк22
13 часов Ago

28 Ноября 2021 Сегодня — День матери. Не забудьте поздравить самого родного человека! День матери в России отмечают 28 ноября. Забудьте в этот день про банальности и пустые СМС – устройте для самых близких людей в вашей жизни настоящий семейный праздник.

Когда мы стали отмечать День матери?
23 года назад. Этот праздник считается одним из молодых в стране. Создать День матери предложил Комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодёжи. Инициаторы посчитали, что этот праздник поможет поддержать традиции бережного отношения к женщинам, закрепит в обществе семейные устои. Их предложение поддержал президент Борис Ельцин. И в 1998 году он подписал указ о создании праздника. Так в России появился День матери.

Что лучше всего подарить маме?
Инструкции о том, какой подарок выбрать маме, вы не найдёте. Главное, не относитесь к этому формально – не покупайте дешёвые сувениры и коробки с сервизами по принципу «лишь бы что-то подарить». Помните, что подарок должен показать ваше отношение к маме, быть полезным и обязательно приятным.

Если хотите сделать небанальный сюрприз, то подарите электронную фоторамку с сотней семейных снимков, устройте фотосессию, сходите вместе на спа-процедуры или на творческий мастер-класс, найдите для мамы полезный гаджет, который поможет ей по дому или на работе.

Не обязательно тратить кучу денег – подарок можно сделать своими руками: напишите стихи, спойте, свозите маму в её любимое место или сделайте панно из семейных фото на стену. Сходите вместе в ресторан или на концерт, съездите отдохнуть на день за город. В общем, удивляйте и радуйте. И самое главное – берегите своих мам.

А что лучше сказать?
Да просто скажите: «Мам, я люблю тебя». Забудьте про банальные четверостишия и электронные открытки в мессенджерах – это всё скучно и безэмоционально. Лучше скажите несколько слов от чистого сердца, произнесите то, что тронет и порадует вашу маму. Вспомните вместе, к примеру, какую-нибудь счастливую историю из детства. Обязательно поблагодарите её за всё то, что она для вас сделала: ведь этот человек дал вам жизнь. Пожелайте, чтобы она никогда не болела, всегда оставалась молодой и никогда не унывала. Такое поздравление запомнится надолго.
https://www.amic.ru/voprosdnya/450821/

Змеиногорский вестник

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