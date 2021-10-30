Змеиногорск: Сегодня — день бабушек и дедушек! Поздравьте их с праздником!

28 Октября 2021 Сегодня — день бабушек и дедушек! Поздравьте их с праздником! 28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек, который достойно дополняет череду семейный праздников.

Самое время поздравить «старших родителей»! Например, так:

Поздравления с Днем бабушек и дедушек в прозе

Дорогие наши, поздравляю с днем бабушек и дедушек! Говорят, что любить сильнее, чем своих детей, можно только своих внуков. Спасибо вам за то неземное тепло и нежную убаюкивающую ласку, которую вы дарите! Пускай крепкое здоровье и хорошее чувство юмора сопровождает вас каждый день. Пусть на душе воцарится мир, гармония и радость, а в доме звучит веселый смех и пахнет ароматными пирогами! Живите еще много лет и подарите любовь своим правнукам!

Старшее поколение — наш маяк для действий и мыслей. Наши славные дедушки, наши родные бабушки, в ваш День желаем чувствовать себя отлично, быть в хорошем настроении и заряжать нас своей энергией! Спасибо вам за любовь, знания и тепло. С Днем бабушек и дедушек!

Поздравляю с Днём бабушек и дедушек. Недаром говорят, что слаще объятий и поцелуев собственного ребёнка могут быть объятия детей твоего ребёнка. Внуки — это счастье, оптимизм и бодрость души. И я искренне желаю Вам частых встреч с внуками, невероятных приключений в их компании, весёлых затей, вкусных пикников, интересных увлечений и незабываемых историй. Желаю с появлением на горизонте любимых внуков чувствовать в себе огромный прилив энергии и сил, вдохновения и радости!

Поздравления с Днем бабушек и дедушек в стихах

Бабушки и дедушки,

Родные и любимые!

Мы вас обожаем,

Вы — незаменимые! Счастья и здоровья вам,

Бодрости и сил,

Чтобы каждый жизни день

Радость приносил.

Дедуля и бабуля,

Желаю вам добра,

В день бабушек и дедушек,

Лишь счастья и тепла!

Здоровья вам и радости,

И пусть бегут года,

Душа ведь не состариться,

Пусть будет молода.