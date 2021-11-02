Змеиногорск: Сегодня — 472 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерших — 28 человек

31 Октября 2021 Сегодня — 472 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерших — 28 человек В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 472 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 147 пациентов, умерли 28 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 88563 человек, в т. ч. 6840 детей. Выздоровели 62149 человека (+ 147). Умерли 6 270 человек (+ 28), все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 4 915 человек (+ 26), иные причины смерти – 1 355 человек (+ 2).

По состоянию на 31 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3936 человека.

Кроме этого, 421 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 865, из них подключено к аппаратам ИВЛ –296.

Минздравом края развернуто 4816 коек, к кислороду имеют подключение 3349, с ИВЛ – 358. Резервных коек: 4816-3936-421=459

44 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

367 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 472 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 124, Бийск — 35, Рубцовск — 27, Алейск – 15, Славгород — 14, Заринск — 13, Топчихинский район — 10, Шипуновский район – 9, Камень-на-Оби, Егорьевский, Рубцовский районы — по 8, Бурлинский, Волчихинский, Змеиногорский, Ключевский, Кулундинский, Усть-Калманский, Хабарский районы –по 7, Новоалтайск, Алейский, Калманский, Каменский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Поспелихинский, Романовский, Табунский район – по 6, Благовещенский, Заринский, Зональный, Краснощековский, Михайловский, Родинский, Тогульский, Угловский районы — по 5, Локтевский, Мамонтовский, Третьяковский районы — по 4, Белокуриха, Бийский, Павловский, Петропавловский, Тальменский, Тюменцевский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 3, Залесовский, Кытмановский, Панкрушихинский, Троицкий, Усть-Пристанский районы — по 2, Баевский, Косихинский, Крутихинский, Первомайский, Солонешенский, Суетский районы — по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 30150, Алейск — 1717, Алейский район — 776, Алтайский район — 429, Баевский район — 221, Белокуриха — 495, Бийск — 7841, Бийский район — 1076, Благовещенский район — 991, Бурлинский район — 507, Быстроистокский район — 138, Волчихинский район — 699, Егорьевский район — 623, Ельцовский район — 138, Завьяловский район — 406, Залесовский район — 425, г. Заринск — 2539, Заринский район — 361, ЗАТО Сибирский — 181, Змеиногорский район — 1020, Зональный район — 556, Калманский район — 955, Камень-на-Оби — 1319, Каменский район — 444, Ключевский район — 593, Косихинский район — 413, Красногорский район — 193, Краснощековский район — 387, Крутихинский район — 423, Кулундинский район — 959, Курьинский район — 530, Кытмановский район — 299, Локтевский район — 1172, Мамонтовский район — 507, Михайловский район — 869, Немецкий национальный район — 545, Новичихинский район — 480, Новоалтайск — 2212, Павловский район — 1010, Панкрушихинский район — 190, Первомайский район — 1367, Петропавловский район — 308, Поспелихинский район — 957, Ребрихинский район — 756, Родинский район — 495, Романовский район — 308, г. Рубцовск — 6081, Рубцовский район — 857, Славгород — 2013, Смоленский район — 347, Советский район — 241, Солонешенский район — 210, Солтонский район — 291, Суетский район — 96, Табунский район — 526, Тальменский район — 1158, Тогульский район — 389, Топчихинский район — 926, Третьяковский район — 519, Троицкий район — 480, Тюменцевский район — 428, Угловский район — 439, Усть-Калманский район — 710, Усть-Пристанский район — 461, Хабарский район — 321, Целинный район — 427, Чарышский район — 316, Шелаболихинский район — 486, Шипуновский район — 987, Яровое – 874.

Из общего числа заболевших 915 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 56076 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 88563 заболевших: 18972 – у больных внебольничной пневмонией, 60477 – у заболевших ОРВИ, в 9114 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2357486 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 407,37 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9925 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 10188 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 039 058 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На утро 31.10.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 794285 человек, в том числе:

63 481 человек получили первую прививку; 714 642 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 16 162 человека получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник