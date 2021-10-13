Змеиногорск: Сегодня — 305 заболевших. Умерли за сутки — 29 человек

11 Октября 2021 Сегодня — 305 заболевших. Умерли за сутки — 29 человек В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 305 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 53 пациентов, умерло 29 человека, от COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 80 739 человека, в т. ч. 5984 ребенка. Выздоровели 60 004 человек (+ 53). Итого всего умерли 5 721 человека (+ 29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 302 человек (+ 7); коронавирусная инфекция – 4 419 человек (+ 22).

По состоянию на 11 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3287 человек.

Кроме этого, 480 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 642, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 258.

Минздравом края развернуто 4163 коек, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ – 336. Резервных коек: 4163-3287-480=396.

20 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

223 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 305 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 95, Бийск – 32, Заринск и Рубцовск – по 15, Калманский район – 13, Топчихинский район – 12, Белокуриха и Целинный район – по 8, Шипуновский район – 7, Зональный и Усть-Калманский районы – по 6, Славгород, Алейский, Бийский, Краснощековский, Немецкий национальный, Первомайский, Рубцовский, Усть-Пристанский районы – по 5, Алейск, Егорьевский, Курьинский, Солтонский районы – по 4, Петропавловский, Поспелихинский, Смоленский, Тальменский районы – по 3, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Ключевский, Кытмановский, Угловский районы – по 2, Бурлинский, Красногорский, Кулундинский, Советский, Солонешенский, Троицкий, Тюменцевский, Шелаболихинский районы – по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 27939, Алейск — 1476, Алейский район — 662, Алтайский район — 394, Баевский район — 216, Белокуриха — 443, Бийск — 7102, Бийский район — 978, Благовещенский район — 927, Бурлинский район — 474, Быстроистокский район — 132, Волчихинский район — 608, Егорьевский район — 512, Ельцовский район — 131, Завьяловский район — 399, Залесовский район — 399, Заринск — 2294, Заринский район — 308, ЗАТО Сибирский — 175, Змеиногорский район — 941, Зональный район — 459, Калманский район — 821, Камень-на-Оби — 1168, Каменский район — 372, Ключевский район — 482, Косихинский район — 393, Красногорский район — 161, Краснощековский район — 346, Крутихинский район — 404, Кулундинский район — 894, Курьинский район — 440, Кытмановский район — 268, Локтевский район — 1106, Мамонтовский район — 466, Михайловский район — 819, Немецкий национальный район — 459, Новичихинский район — 430, Новоалтайск — 2130, Павловский район — 955, Панкрушихинский район — 172, Первомайский район — 1330, Петропавловский район — 275, Поспелихинский район — 912, Ребрихинский район — 734, Родинский район — 467, Романовский район — 254, Рубцовск — 5563, Рубцовский район — 755, Славгород — 1797, Смоленский район — 320, Советский район — 234, Солонешенский район — 184, Солтонский район — 266, Суетский район — 85, Табунский район — 420, Тальменский район — 1131, Тогульский район — 345, Топчихинский район — 777, Третьяковский район — 455, Троицкий район — 452, Тюменцевский район — 378, Угловский район — 391, Усть-Калманский район — 544, Усть-Пристанский район — 407, Хабарский район — 265, Целинный район — 377, Чарышский район — 279, Шелаболихинский район — 461, Шипуновский район — 845, г.Яровое – 781.

Из общего числа заболевших 905 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 50696 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 80739 заболевших: 17802 – у больных внебольничной пневмонией, 54111 – у заболевших ОРВИ, в 8826 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2192006 человек. реднесуточный охват тестированием жителей края составил 289,37 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4158 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4302 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 030 733 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 11.10.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 709 527 человек, в том числе: 39 106 человек получили первую прививку; 663 398 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 7 023 человека получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник