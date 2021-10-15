Змеиногорск: Сегодня — 30 умерших от коронавируса и 306 заболевших

12 Октября 2021 Сегодня — 30 умерших от коронавируса и 306 заболевших В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 306 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 64 пациента, умерло 30 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 81045 человека, в т. ч. 6017 детей. Выздоровели 60 068 человек (+ 64). Итого всего умерли 5 751 человека (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 302 человек (+0); короновирусная инфекция – 4 449 человек (+ 30).

По состоянию на 12 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3311 человек.

Кроме этого, 409 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 704, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 259.

Минздравом края развернуто 4228 коек, к кислороду имеют подключение 3270, с ИВЛ – 340. Резервных коек: 4228-3311-409=508.

20 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

293 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 306 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 100, Бийск – 29, Рубцовск – 28, Алейск, Заринск – по 8 заболевших, Яровое, Шипуновский район – по 7, Бийский, Локтевский, Целинный районы – по 6, Алейский, Краснощековский, Поспелихинский, Усть-Калманский районы – по 5, Егорьевский, Заринский, Калманский, Курьинский, Новичихинский, Первомайский, Рубцовский, Топчихинский районы – по 4, Славгород, Алтайский, Волчихинский, Зональный, Михайловский, Смоленский, Троицкий районы – по 3, Залесовский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Солтонский, Тогульский, Усть-Пристанский районы – по 2, Белокуриха, Новоалтайск, Бурлинский, Быстроистокский, Ельцовский, Змеиногорский, Красногорский, Кытмановский, Павловский, Солонешенский, Тальменский, Угловский районы – по 1.



Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 28039, Алейск — 1484, Алейский район — 667, Алтайский район — 397, Баевский район — 216, Белокуриха — 444, г. Бийск — 7131, Бийский район — 984, Благовещенский район — 927, Бурлинский район — 475, Быстроистокский район — 133, Волчихинский район — 611, Егорьевский район — 516, Ельцовский район — 132, Завьяловский район — 399, Залесовский район — 401, Заринск — 2302, Заринский район — 312, ЗАТО Сибирский — 175, Змеиногорский район — 942, Зональный район — 462, Калманский район — 825, Камень-на-Оби — 1168, Каменский район — 372, Ключевский район — 484, Косихинский район — 393, Красногорский район — 162, Краснощековский район — 351, Крутихинский район — 404, Кулундинский район — 896, Курьинский район — 444, Кытмановский район — 269, Локтевский район — 1112, Мамонтовский район — 466, Михайловский район — 822, Немецкий национальный район — 461, Новичихинский район — 434, г. Новоалтайск — 2131, Павловский район — 956, Панкрушихинский район — 172, Первомайский район — 1334, Петропавловский район — 277, Поспелихинский район — 917, Ребрихинский район — 734, Родинский район — 467, Романовский район — 254, Рубцовск — 5591, Рубцовский район — 759, Славгород — 1800, Смоленский район — 323, Советский район — 234, Солонешенский район — 185, Солтонский район — 268, Суетский район — 85, Табунский район — 420, Тальменский район — 1132, Тогульский район — 347, Топчихинский район — 781, Третьяковский район — 455, Троицкий район — 455, Тюменцевский район — 378, Угловский район — 392, Усть-Калманский район — 549, Усть-Пристанский район — 409, Хабарский район — 265, Целинный район — 383, Чарышский район — 279, Шелаболихинский район — 461, Шипуновский район — 852, Яровое – 788.

Из общего числа заболевших 905 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 50910 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 81045 заболевших: 17849 – у больных внебольничной пневмонией, 54358 – у заболевших ОРВИ, в 8838 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2197747 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 297,50 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5741 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4888 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 030 733 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 12.10.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 709692 человека, в том числе: 39 135 человек получили первую прививку; 663 521 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт). 7 036 человека получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник