Змеиногорск: Сегодня — 151 год со дня рождения Владимира Ленина

22 Апреля 2021 Сегодня — 151 год со дня рождения Владимира Ленина 22 апреля 1870 года в Симбирске родился Владимир Ульянов (Ленин), будущий вождь большевиков и глава «новой России».

Он родился в семье Ильи Ульянова, инспектора народных училищ. Будущий лидер ВКП(б) научился читать к 4 годам, хорошо учился в школе, закончив ее с золотой медалью. В 1881 г. Ленин поступил в Казанский университет, где создал кружок «народных мстителей». Спустя 7 лет он присоединился к марксистам, а позже — возглавил революционное движение и партию большевиков.

Широко известна фраза вождя пролетариата «Мы пойдем другим путем». Высказывание относилось к поступку брата, Александра Ульянова, совершившего покушение на царя. Ленин считал, что для борьбы с самодержавием нужно отказаться от террора и использовать другие, более действенные методы.

Владимир Ильич Ульянов, больше известный по основному псевдониму Ленин, создал первое в мире социалистическое государство и российскую социал-демократическую партию большевиков. Революционер, приверженец теории марксизма, политический деятель, идейный вдохновитель Октябрьской революции.

В Советском Союзе он был объектом культа и преклонения. Он был возвеличен, прославлен и идеализирован. Его знали как гиганта мысли, провидца, гения. Но на сегодняшний день Владимир Ленин вызывает противоречивые чувства. Одни по-прежнему считают его крупнейшим политическим теоретиком, который изменил мировую историю, другие видят в нем автора жестких концепций, способствовавших развалу экономических устоев страны и уничтожению собственного народа.

Источник: https://biographe.ru/politiki/vladimir-lenin

Сегодня день рождения В.И. Ленина уже не является красной датой календаря, но и о полном забвении главного идеолога марксизма говорить не приходится.

Змеиногорский вестник