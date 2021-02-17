Змеиногорск: "Сбер" призвал клиентов полностью отказаться от пластиковых карт • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

12 Февраля 2021 "Сбер" призвал клиентов полностью отказаться от пластиковых карт

Сбербанк выступил с предложением полностью отказаться от пластиковых карт и перейти на электронные носители. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Карты без пластикового носителя – это будущее наших ежедневных расчетов. Отсутствие физического носителя никак не влияет на свойства карты, но значительно сокращает время на ее оформление и получение. С развитием бесконтактных платежей классическая банковская карта постепенно уходит на задний план и теряет актуальность», – отметил представитель банка.

В приложении клиентам уже предлагают выпустить электронную карту без ее физической копии. Оформить ее можно в несколько кликов, а активна она будет сразу после одобрения, пишет ФАН.

Ранее стало известно, что Сбербанк подал заявку на регистрацию собственной криптовалюты под названием сберкоин. Технологию протестировали внутри банка и уверены, что она будет удобной для клиента. Запустить валюту планируют к весне 2021 года.

Амител

Змеиногорский вестник